Cash Plus enregistre un PNB en hausse de 14% en 2025

Le produit net bancaire (PNB) consolidé de Cash Plus, société cotée à la Bourse de Casablanca, s’est établi à 863 millions de dirhams (MDH) en 2025, en hausse de 14% par rapport à une année auparavant.

Dans le cadre de sa stratégie de développement visant le renforcement de son maillage territorial et le développement de ses activités digitales, Cash Plus a maintenu une trajectoire de croissance solide au 4ème trimestre 2025 et plus globalement sur l’ensemble de l’année, lit-on dans un communiqué de la société.

À ce titre, le groupe a accéléré le rythme d’ouverture de ses agences avec 208 nouveaux points de vente déployés, portant le réseau total à 5.200 agences au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 12% sur un an.

Par ailleurs, l’enrichissement de l’offre de paiement s’est poursuivi avec le lancement de nouvelles solutions, notamment le produit PayPal, consolidant le positionnement du groupe dans l’écosystème des paiements digitaux. Cash Plus s’est mobilisé également pour la mise en œuvre du programme gouvernemental de soutien aux éleveurs, assurant la distribution des aides destinées à ses clients bénéficiaires, dans le cadre du projet de reconstitution du cheptel national. Cette dynamique s’est traduite par un volume total traité, toutes activités confondues, de 130 milliards de dirhams (MMDH), en accroissement de 13%.

Pour ce qui est de l’activité de transfert d’argent, elle a enregistré une croissance de 11% en 2025, avec des commissions s’élevant à 940 MDH, portée essentiellement par les transferts nationaux, qui ont bénéficié d’une fin d’année particulièrement soutenue grâce à l’étendue du réseau et aux efforts commerciaux engagés.

S’appuyant notamment sur la montée en puissance généralisée de l’ensemble de ses produits, et le succès des nouvelles offres lancées durant l’exercice, l’activité des comptes de paiement s’est améliorée, quant à elle, de 32% pour atteindre des commissions de 275 MDH à fin 2025. Dans ce contexte, les commissions consolidées s’élèvent à 1.215 MDH sur l’ensemble de l’année, en hausse de 15%.