Chakib Benmoussa nommé Haut Commissaire au Plan

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, vendredi 18 octobre 2024 au Palais Royal à Rabat, Chakib Benmoussa que le Souverain a nommé Haut Commissaire au Plan.

Sa Majesté a également reçu Ahmed Lahlimi Alami, ancien Haut Commissaire au Plan, que le Souverain a décoré du Grand Cordon du Wissam Al Arch ».

Chakib Benmoussa est ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports depuis le 7 octobre 2021. Natif de Fès, le 24 février 1958, il est titulaire des diplômes d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique de Paris (1979), de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris (1981) et d’un Master of Science du Massachussetts Institute of Technology (1983), ainsi que d’un diplôme en gestion de projets de l’ISCAE (1986).

Après avoir occupé plusieurs fonctions publiques, il devient secrétaire général du Département du Premier Ministre de 1995 à 1998, Président délégué de SONASID (1998-2000), puis président de Tanger Free Zone.

En décembre 2002, il est nommé secrétaire général du ministère de l’Intérieur, dont il devient le titulaire du poste entre 2006 et 2010. L’année suivante, il est nommé président du Conseil Economique et Social, puis ambassadeur du Maroc en France et à Monaco en 2013.

il est nommé, en novembre 2019, à la tête de la Commission spéciale chargée du Nouveau modèle de développement (NMD), présenté au Souverain en mai 2021.