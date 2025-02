ESTA Awards: l’entreprise marocaine Somalev signe une première africaine

Somalev, acteur majeur de l’ingénierie de levage, du transfert industriel et de la manutention, est sélectionnée aux ESTA Awards, considérés comme les Oscars de la profession. Une première pour une entreprise marocaine et africaine dans ce prestigieux concours, dont les résultats sont attendus le 10 avril 2025 à Munich (Allemagne).

Retenue pour son expertise et son innovation dans un secteur dominé par des géants européens et internationaux, Somalev est une société 100% marocaine, aussi bien en termes de capital que de ressources humaines. Son expertise s’étend aujourd’hui à des secteurs stratégiques et hautement techniques, notamment l’ingénierie de levage et l’installation de parcs éoliens.

Un champion national en pleine essor

Elle s’active dans le transport exceptionnel et le transport d’équipements lourds et hors gabarit, ainsi que dans les opérations de maintenance et de montage pour les secteurs des mines, de la chimie et des infrastructures.

Elle intervient, en outre, dans le transfert industriel et les opérations logistiques intégrées pour les campagnes d’exploration de pétrole et de gaz, les activités portuaires, notamment la manutention horizontale au sein du port de Tanger Med.

Grâce à une flotte moderne d’équipements de pointe et une expertise technique reconnue, Somalev intervient sur des chantiers d’envergure, apportant son savoir-faire aux plus grands projets au Maroc et en Afrique.

Son engagement en faveur de la qualité, de l’environnement et de la sécurité est attesté par sa triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Elle a aussi obtenu, cette année, le prestigieux label « Made in Morocco », qui valorise son ancrage national et sa capacité à rivaliser avec les meilleures entreprises mondiales.

Reconnaissance internationale

Sa nomination aux ESTA Awards représente une reconnaissance internationale du savoir-faire marocain et illustre la montée en puissance des entreprises du Royaume dans les industries spécialisées.

Organisés par l’European Association of Abnormal Road Transport and Mobile Cranes (ESTA), ces prix récompensent chaque année les projets les plus exceptionnels en matière de levage, de transport exceptionnel, d’innovation technologique, de sécurité et de formation.

Fondée en 1976, ESTA est l’organisation de référence pour les entreprises européennes opérant dans ces secteurs. Ses prix, très convoités, mettent en lumière les meilleures pratiques et les avancées majeures de l’industrie.

L’édition 2025 a enregistré plus de 50 candidatures issues de 13 pays. Dans les semaines à venir, un jury d’experts analysera les projets les plus innovants et les réalisations les plus impressionnantes, avant de rendre son verdict final.