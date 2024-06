Harmony Technology. Le parcours d’une prouesse technologique

Initialement centrée sur des systèmes de gestion simple, l’entreprise co-fondée par Mohammed Bouzoui et Mohammed Baaddi, s’est rapidement imposée comme un acteur clé de la transformation numérique au Maroc. Retour sur le parcours d’un fleuron technologique.

Dans le monde de l’entreprise, deux types d’innovation prévalent : l’innovation de produit, qui désigne l’introduction sur le marché d’un bien ou d’un service nouveau ou amélioré vis-à-vis de l’offre existante, et l’innovation de processus, dont la finalité est d’améliorer les techniques de fabrication ou de distribution. Rares sont les enseignes qui parviennent à conjuguer les deux. Harmony Technology fait, en ce sens, figure d’exception. En mettant en avant ses récentes avancées au Gitex Africa 2024, l’entreprise fondée par Mohammed Bouzoui et Mohammed Baaddi conforte sa position dans le tissu économique comme leader dans la transformation numérique et la gestion de la relation client (voir encadré).

Lire aussi | Fintech. Le paysage africain en mutation

Initialement centrée sur des systèmes de gestion simple, l’entreprise s’est rapidement imposée comme un acteur clé de la transformation numérique au Maroc. «Avec les progrès fulgurants de l’intelligence artificielle et de la robotique, notre société a naturellement évolué pour intégrer ces technologies de rupture à notre offre. Aujourd’hui, le déploiement de systèmes IA et de robots est devenu un axe stratégique majeur, en phase avec l’ambition royale d’accélérer la transformation numérique du pays », soutient Mohammed Bouzoui, co-fondateur et CEO de Harmony Technology. Comme en atteste son track record, Harmony Technology a su marquer de son empreinte le paysage technologique en s’orientant vers l’intégration de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et l’Internet des objets. Cette transition stratégique a conduit au développement de plateformes IoT novatrices, améliorant significativement la gestion des chaînes d’approvisionnement et renforçant par là même les capacités en matière de cybersécurité.

En parallèle, l’entreprise a étendu son influence au-delà des frontières nationales en nouant des partenariats stratégiques, notamment avec SentinelOne, pour intégrer des solutions avancées de cybersécurité. Les deux fondateurs ont très tôt saisi l’importance des enjeux liés à la cybersécurité et la nécessité de se positionner précocement sur ce marché. «Notre stratégie globale vise à offrir à nos clients les meilleurs niveaux de protection possibles grâce à une approche proactive, des process rigoureux et l’intégration continue des innovations technologiques de rupture», précise Mohammed Baaddi, co-fondateur et CEO de Harmony Technology.

Au-delà du volet cybersécurité, Harmony Technology a présenté lors de la deuxième édition du Gitex Africa, ses dernières innovations en robotique, notamment des Véhicules Guidés Automatiques (AGV) et des robots assistants dotés d’intelligence artificielle. Ces technologies illustrent le double engagement de l’entreprise envers l’innovation et l’amélioration continue, répondant ainsi aux besoins présents tout en anticipant les exigences futures. En repoussant sans cesse les limites de l’innovation, Harmony Technology entend ainsi répondre aux besoins des acteurs locaux.

Portefeuille bien garni

La firme technologique dispose par ailleurs d’un portefeuille client bien garni. En effet, l’enseigne s’est affirmée au fil des années comme un maillon clé de la transformation numérique en signant des collaborations stratégiques tant avec les institutionnels qu’auprès des acteurs privés. Parmi ses contributions significatives, une plateforme IoT développée pour le Ministère des Affaires Étrangères dédiée à la gestion des immobilisations, la mise en œuvre d’une solution de gestion de chaîne d’approvisionnement optimisée par l’IoT et l’analyse des données au profit du fonds d’investissement Mediterranean African Food Invest.

Lire aussi | Le petit coup de gueule de Mo Ibrahim à l’UM6P

Parmi ces dernières réalisations figure également, le portail exhaustif pour les services juridiques et judiciaires développé pour le compte du ministère de la Justice, le système de traçabilité en temps réel conçu pour Yazaki Europe, une entreprise de fabrication de composants automobiles. Rappelons que Harmony Technology a été précurseur dans le déploiement de robots assistants dans divers secteurs, innovant ainsi dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de l’expérience utilisateur. Ces initiatives, parmi d’autres, démontrent la capacité de l’entreprise à répondre aux enjeux complexes avec des solutions sur mesure, consolidant au passage sa réputation de leader.

3 questions À Mohammed Bouzoui et Mohammed Baaddi, co-fondateurs et CEOs de Harmony Technology



«Nous anticipons une accélération soutenue de la transformation numérique au Maroc»



Challenge : Comment envisagez-vous l’évolution de la technologie et de la digitalisation au Maroc et en Afrique dans les années à venir? Quelles innovations technologiques prévoyez-vous pour répondre aux exigences futures de vos clients?

Nous anticipons une accélération soutenue de la transformation numérique au Maroc et en Afrique, propulsée par l’avancée de l’IA, de l’internet des objets et de la robotique. L’agriculture verra par exemple l’adoption accrue de drones intelligents pour une gestion optimisée des cultures. Nous développerons des drones plus autonomes et des solutions de traitement des données avancées. L’industrie bénéficie aussi de transformations majeures grâce à l’automatisation et à des solutions IoT intelligentes, maximisant la productivité, l’efficience et la sécurité. Dans les services, nos robots assistants dotés d’IA conversationnelle amélioreront les interactions, et nos plateformes IoT deviendront essentielles pour la gestion intégrée des objets connectés dans les environnements urbains et infrastructurels futurs.



Challenge : Quelle contribution vos plateformes de gestion des connaissances ont-elles apportée à la digitalisation de secteurs essentiels tels que l’éducation et la santé?

Nos plateformes de gestion électronique des documents et de bibliothèques numériques ont été cruciales pour dynamiser la digitalisation de secteurs vitaux comme l’éducation et la santé. En éducation, nous avons mis en place dès 2017 une solution centralisée de gestion numérique des documents pour les centres de documentation du Haut-Commissariat au Plan. Cette initiative a significativement amélioré l’accès aux ressources pour les communautés éducatives et de recherche. Plus récemment, notre bibliothèque numérique pour la Chambre des Représentants et un système de gestion des dossiers étudiants à l’Université Mohammed VI Polytechnique ont modernisé l’accès aux informations. Dans la santé, nos plateformes assurent une gestion sécurisée et centralisée des dossiers médicaux, améliorant le partage d’informations et les services en ligne pour les patients, avec une interface utilisateur optimisée. Notre expertise en IA et en analyse de données nous permet également de développer des outils de diagnostic, de suivi des soins et de gestion prédictive des ressources, en alignement avec les priorités nationales.



Challenge : Harmony Technology s’est-elle étendue au-delà des frontières nationales ? Quels partenariats stratégiques ont catalysé votre succès international et quelles sont les étapes futures de cette expansion ?

Notre expansion internationale s’appuie sur des alliances stratégiques dans des domaines clés. La collaboration avec Templar Executive et leur coentreprise Maritemex dans le domaine de la cybersécurité s’est révélée fondamentale. Un partenariat récent avec SentinelOne, initié lors du GITEX AFRICA, nous permet d’incorporer des solutions avant-gardistes en cybersécurité. Par ailleurs, notre interaction avec les universités marocaines, comme le déploiement d’une solution antiplagiat avec le CNRST, renforce notre influence et notre capacité d’innovation. Nous prévoyons de continuer notre expansion en explorant de nouveaux marchés, principalement au Moyen-Orient et en Afrique, en établissant des partenariats locaux robustes, tant industriels, académiques que gouvernementaux.