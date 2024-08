IMMOSCOPIES. Pourquoi la Pierre reste un choix privilégié ?

Découvrez les multiples avantages de l’investissement dans l’immobilier et pourquoi la pierre demeure une valeur sûre pour les investisseurs. Eclairage des professionnels du secteur sur les opportunités offertes par le secteur de l’immobilier.

Il existe plusieurs raisons convaincantes d’Investir dans l’Immobilier selon les experts du secteur, voici un résumé de ces raisons.

Pour Malik Belkeziz, PDG d’Agenz « investir dans l’immobilier locatif offre des avantages significatifs par rapport à laisser son argent inactif sur un compte bancaire ».

D’abord, la protection contre l’inflation. En effet, l’inflation réduit la valeur réelle de l’argent au fil du temps. En investissant dans l’immobilier, les loyers perçus et la valeur du bien augmentent généralement avec l’inflation, protégeant ainsi votre pouvoir d’achat.

Deuxièmement, le rendement supérieur puisque les taux d’intérêt des comptes d’épargne sont souvent faibles, surtout lorsqu’ils sont ajustés pour l’inflation. En comparaison, l’immobilier locatif peut offrir des rendements nettement plus élevés, comme démontré par la rentabilité brute de 7,2 % de notre exemple de studio.

En troisième lieu, les revenus passifs dans le sens où l’investissement locatif génère des revenus réguliers grâce aux loyers, créant ainsi une source de revenu passif qui peut compléter votre salaire ou votre retraite. Sans oublier en quatrième position l’appréciation du capital. En plus des revenus locatifs, la valeur de l’immobilier tend à augmenter sur le long terme, permettant de réaliser des gains en capital lors de la revente du bien.

Et enfin, la diversification de patrimoine, puisque investir dans l’immobilier permet de diversifier les actifs, réduisant le risque global du portefeuille financier.

De son côté, Karim Librahimi Directeur général de l’agence immobilière Le point de vente Immobilier à Rabat explique que le Maroc est une économie en plein essor et par conséquent, un terreau fertile pour l’investissement.

En effet, selon l’expert, le Maroc affiche une croissance économique stable depuis de nombreuses années, portée par des secteurs clés tels que l’industrie, le tourisme et les services. Cette conjoncture favorable se traduit par une augmentation constante du pouvoir d’achat des ménages, stimulant la demande locative et favorisant l’émergence d’une classe moyenne soucieuse de ses conditions d’habitat.

En second lieu, toujours selon Librahimi, le marché immobilier est en pleine expansion et offre des opportunités multiples. En effet, le marché immobilier marocain se distingue par sa diversité et son dynamisme, offrant un large éventail de biens répondant aux besoins et aux budgets de tous. Des appartements citadins modernes aux villas spacieuses en périphérie, en passant par les riads traditionnels et les locations saisonnières, les investisseurs disposent d’un choix vaste et attractif dans plusieurs villes du Maroc contrairement à certains pays qui centralisent toutes leurs activités économiques ou touristiques dans la même région.

En troisième lieu, les rendements locatifs offrent une source de revenus complémentaires. Dans le sens où l’investissement locatif au Maroc permet de générer des rendements locatifs attractifs, variant entre 4% et 8 % selon la localisation et le type de bien immobilier. Ces revenus réguliers constituent une source de financement appréciable pour les investisseurs, leur permettant de se constituer un patrimoine solide et d’améliorer leur qualité de vie.

Et enfin, le Maroc présente des perspectives d’avenir prometteuses pour l’investissement immobilier, stimulées par des événements majeurs tels que la Coupe du Monde de la FIFA 2030, un agenda culturel riche, un développement économique constant, un tourisme en plein essor et la recherche de valeurs refuges par les investisseurs.