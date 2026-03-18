Industrie: reprise durable ou rebond conjoncturel ? 

Après deux années marquées par les tensions inflationnistes et les incertitudes géopolitiques, les signaux de reprise se multiplient dans l’industrie marocaine. Les dernières enquêtes de conjoncture de Bank Al-Maghrib indiquent une amélioration des anticipations de production dans plusieurs branches manufacturières pour le début de l’année 2026. Si les secteurs exportateurs continuent de tirer l’activité, la demande intérieure montre également des signes de redressement. Reste à savoir si cette embellie traduit une reprise durable ou simplement un rebond conjoncturel. Détails.

Après une période de ralentissement liée à la conjoncture internationale, l’industrie marocaine semble amorcer un nouveau cycle. Les dernières enquêtes de conjoncture publiées par Bank Al-Maghrib indiquent que les industriels anticipent une amélioration de l’activité dans plusieurs branches manufacturières au début de l’année 2026, notamment à travers une hausse attendue de la production et des ventes. Ces enquêtes reposent sur les perceptions et les anticipations des chefs d’entreprise et constituent un indicateur avancé de l’évolution du climat des affaires dans l’industrie.

Pour Anouar El Basrhiri, Directeur général de TMS Consulting, ces signaux témoignent d’un changement d’état d’esprit dans le tissu productif. «On peut parler d’un retour progressif de la confiance, mais il reste encore fragile. Les enquêtes de Bank Al-Maghrib montrent que plusieurs industriels anticipent une hausse de la production et des ventes dans les prochains mois, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la chimie ou de la mécanique », explique-t-il. Selon lui, ces anticipations sont déterminantes pour l’activité économique. «Ce type d’anticipation est important, car il reflète l’état d’esprit des chefs d’entreprise : lorsqu’ils deviennent plus optimistes, cela se traduit souvent par davantage de production, de commandes et parfois d’investissement. »

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Cette dynamique reste néanmoins prudente. Les industriels évoluent encore dans un environnement international marqué par de fortes incertitudes. « La confiance revient progressivement, mais l’environnement international reste incertain et certaines branches industrielles continuent de faire face à des difficultés. On peut donc parler d’une amélioration du climat industriel, mais pas encore d’une reprise totalement installée », souligne El Basrhiri.

Dans ce contexte, les secteurs tournés vers l’export continuent de jouer un rôle déterminant. L’automobile demeure aujourd’hui le premier secteur exportateur du Maroc, avec plus de 150 milliards de dirhams d’exportations annuelles, selon les données du commerce extérieur marocain. L’aéronautique, pour sa part, poursuit sa progression grâce au développement d’écosystèmes industriels structurés autour de la sous-traitance et de la logistique.

Pour El Basrhiri, ces filières constituent un levier majeur pour l’ensemble de l’industrie nationale. « Les secteurs exportateurs comme l’automobile et l’aéronautique jouent clairement un rôle moteur dans l’industrie marocaine. Ces filières ont permis de structurer de véritables écosystèmes industriels autour de la sous-traitance, de la logistique et des services techniques, ce qui crée des opportunités pour de nombreuses PME marocaines». Toutefois, il estime que le potentiel de diffusion vers le reste du tissu industriel reste encore partiellement exploité. «Pour que cette dynamique bénéficie réellement à l’ensemble du tissu industriel, il faut encore renforcer l’intégration locale et accompagner davantage les PME afin qu’elles puissent s’insérer dans ces chaînes de valeur. »

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Malgré ces perspectives encourageantes, plusieurs facteurs de risque continuent de peser sur l’industrie nationale. Le premier concerne la dépendance à la demande extérieure, notamment européenne. «Une grande partie de l’industrie marocaine est intégrée aux chaînes de valeur internationales. Cela signifie que tout ralentissement économique en Europe peut rapidement se répercuter sur les carnets de commandes des entreprises marocaines», explique El Basrhiri.

Un second facteur d’incertitude réside dans la volatilité des prix de l’énergie et des intrants industriels. Les tensions géopolitiques et les perturbations logistiques peuvent affecter les coûts de production. « Les fluctuations des prix de l’énergie, du transport ou de certaines matières premières peuvent peser sur les marges industrielles. Dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques, les industriels doivent rester très vigilants face à ces facteurs externes », précise le dirigeant de TMS Consulting.

Parallèlement, un autre élément commence à soutenir l’activité : la demande intérieure. Après une période marquée par l’érosion du pouvoir d’achat et la prudence des ménages, la consommation et l’investissement montrent des signes de reprise dans plusieurs secteurs. « La demande intérieure peut jouer un rôle important pour soutenir la production industrielle, en particulier dans les secteurs orientés vers le marché local comme l’agroalimentaire, les matériaux de construction, la chimie ou certains biens de consommation», observe El Basrhiri. Il nuance toutefois l’impact de ce facteur: « Certaines industries très tournées vers l’export continueront de dépendre davantage de la conjoncture internationale. »

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Au-delà de la conjoncture immédiate, la question centrale reste celle de la compétitivité industrielle du Maroc sur le long terme. Le pays a réussi au cours des dernières années à attirer plusieurs filières industrielles mondiales, notamment dans l’automobile et l’aéronautique. Mais l’enjeu consiste désormais à renforcer la création de valeur locale.

Pour El Basrhiri, plusieurs leviers apparaissent déterminants. « La première priorité est de renforcer l’intégration industrielle locale. Le Maroc a réussi à attirer de grandes filières, mais l’enjeu aujourd’hui est d’augmenter la part des fournisseurs locaux dans ces chaînes de valeur afin de créer davantage de valeur ajoutée sur le territoire.»

Il insiste également sur la nécessité d’améliorer l’environnement global de compétitivité. « L’énergie à coût maîtrisé, une logistique performante, la simplification administrative et le développement des compétences industrielles sont des facteurs essentiels. Si le Maroc parvient à avancer sur ces leviers, il pourra non seulement consolider ses filières actuelles, mais aussi attirer de nouvelles activités industrielles à plus forte valeur ajoutée. »

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Entre signaux de reprise et incertitudes persistantes, l’industrie marocaine semble donc entrer dans une phase charnière. Les indicateurs de confiance s’améliorent, mais la consolidation de cette dynamique dépendra autant de l’évolution de la conjoncture internationale que de la capacité du pays à renforcer ses fondamentaux industriels.

Interview // Anouar El Basrhiri,Directeur général de TMS Consulting



Challenge : Les dernières enquêtes de conjoncture de Bank Al-Maghrib montrent une amélioration des anticipations de production. Peut-on parler d’un véritable retour de la confiance dans l’industrie marocaine ?

Anouar El Basrhiri : On peut parler d’un retour progressif de la confiance, mais il reste encore fragile. Les enquêtes de Bank Al-Maghrib montrent que plusieurs industriels anticipent une hausse de la production et des ventes dans les prochains mois, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la chimie ou de la mécanique. Ce type d’anticipation est important, car il reflète l’état d’esprit des chefs d’entreprise, lorsqu’ils deviennent plus optimistes, cela se traduit souvent par davantage de production, de commandes et parfois d’investissement.

Cela dit, il faut rester prudent. La confiance revient progressivement, mais l’environnement international reste incertain et certaines branches industrielles continuent de faire face à des difficultés. On peut donc parler d’une amélioration du climat industriel, mais pas encore d’une reprise totalement installée.



Challenge : Les secteurs exportateurs, notamment l’automobile et l’aéronautique, restent les principaux moteurs de l’activité industrielle. Cette dynamique peut-elle entraîner l’ensemble du tissu industriel marocain ?

Les secteurs exportateurs comme l’automobile et l’aéronautique jouent clairement un rôle moteur dans l’industrie marocaine. L’automobile est aujourd’hui le premier secteur exportateur du pays, avec plus de 150 milliards de dirhams d’exportations par an, et l’aéronautique continue également de progresser. Ces filières ont permis de structurer de véritables écosystèmes industriels autour de la sous-traitance, de la logistique et des services techniques, ce qui crée des opportunités pour de nombreuses PME marocaines. Et à mon avis pour que cette dynamique bénéficie réellement à l’ensemble du tissu industriel, il faut encore renforcer l’intégration locale et accompagner davantage les PME afin qu’elles puissent s’insérer dans ces chaînes de valeur.



Challenge : Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et la volatilité des prix de l’énergie, quels sont aujourd’hui les principaux risques pour l’industrie marocaine ?

Le premier risque reste la dépendance à la demande extérieure, notamment européenne. Une grande partie de l’industrie marocaine est intégrée aux chaînes de valeur internationales, ce qui signifie que tout ralentissement économique en Europe peut rapidement se répercuter sur les carnets de commandes des entreprises marocaines.

Le second risque concerne le coût des intrants et de l’énergie. Les fluctuations des prix de l’énergie, du transport ou de certaines matières premières peuvent peser sur les marges industrielles. Dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques comme l’exemple de la guère actuelle de l’Iran, les industriels doivent donc rester très vigilants face à ces facteurs externes.



Challenge : La demande intérieure semble progressivement se redresser. Dans quelle mesure ce facteur peut-il soutenir durablement la production industrielle ?

La demande intérieure peut jouer un rôle important pour soutenir la production industrielle, en particulier dans les secteurs orientés vers le marché local comme l’agroalimentaire, les matériaux de construction, la chimie ou certains biens de consommation. Lorsque la consommation des ménages et l’investissement reprennent, cela crée des débouchés supplémentaires pour l’industrie nationale et réduit en partie la dépendance aux marchés extérieurs. Par contre, son impact reste variable selon les secteurs, certaines industries très tournées vers l’export continueront de dépendre davantage de la conjoncture internationale.



Challenge : Au-delà du cycle conjoncturel, quelles réformes ou politiques industrielles seraient nécessaires pour renforcer la compétitivité du Maroc dans les années à venir ?

La première priorité est de renforcer l’intégration industrielle locale. Le Maroc a réussi à attirer de grandes filières comme l’automobile ou l’aéronautique, mais l’enjeu aujourd’hui est d’augmenter la part des fournisseurs locaux dans ces chaînes de valeur afin de créer davantage de valeur ajoutée sur le territoire.

La deuxième priorité concerne l’amélioration de la compétitivité globale comme l’énergie à coût maîtrisé, logistique performante, simplification administrative et développement des compétences industrielles. Si le Maroc parvient à avancer sur ces leviers, il pourra non seulement consolider ses filières actuelles, mais aussi attirer de nouvelles activités industrielles à plus forte valeur ajoutée.