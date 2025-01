Innovation technologique. Le Maroc brille au Consumer Electronics Show de Las Vegas

Le Maroc a marqué l’édition 2025 du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le plus grand salon mondial de l’innovation technologique, qui s’est tenu du 7 au 10 janvier. Présent au Pavillon Afrique, il a mis en avant ses innovations dans les domaines du numérique, de la mobilité et de l’industrie électronique. À travers cette présence, le Royaume visait à attirer des investissements, établir des partenariats stratégiques et affirmer son rôle de hub technologique majeur en Afrique.

Le Consumer Electronics Show (CES) 2025 à Las Vegas aux Etats-Unis a réuni du 7 au 10 janvier 141 000 visiteurs et 4 500 exposants, dont 1 400 startups, venues de tous horizons pour dévoiler les dernières innovations technologiques dans divers domaines. Ce salon, véritable vitrine mondiale des avancées en matière de technologies, a permis aux acteurs du secteur de présenter des produits et solutions des plus prometteurs dans des secteurs variés tels que l’intelligence artificielle (IA), la mobilité, la maison connectée et les technologies vertes.

Le Maroc se distingue

Parmi les délégations les plus remarquées, celle du Maroc s’est distinguée par sa forte présence et par la qualité des innovations présentées. Conduite par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la délégation marocaine a occupé une place de choix au sein du Pavillon Afrique, un espace stratégique réservé aux pays du continent pour mettre en avant leurs innovations.

Cette participation s’inscrit dans une stratégie nationale bien définie qui vise à renforcer le positionnement du Maroc dans les secteurs d’avenir, tels que l’électronique, le digital et la mobilité électrique. En montrant ses réalisations dans ces domaines, le Royaume ambitionne de se positionner comme un acteur majeur sur la scène technologique, et ce à l’échelle internationale. Le Maroc a donc utilisé cette plateforme pour non seulement exposer ses innovations, mais également pour attirer des investissements, nouer des partenariats stratégiques et affirmer son image de hub technologique en Afrique.

Startups marocaines à l’honneur

L’une des grandes réussites de la participation marocaine au CES 2025 a été de mettre en avant les startups du pays, illustrant ainsi la vitalité de l’écosystème entrepreneurial marocain, particulièrement dans les secteurs du numérique, de l’agritech, de l’énergie et de la health tech. Ces jeunes entreprises sont portées par un désir d’innovation et une volonté de transformer les défis sociaux et économiques en opportunités technologiques.

L’exposition des startups marocaines a été facilitée par le programme “Star Venture” de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD). Ce programme soutient des startups à fort potentiel en leur fournissant les ressources nécessaires pour se développer à l’international. Parmi les entreprises marocaines qui se sont distinguées, on retrouve des noms comme Alya, spécialisée dans les solutions d’IA pour l’optimisation des entreprises, ou encore DeepLeaf, qui applique l’intelligence artificielle et les technologies vertes pour des solutions respectueuses de l’environnement. Jodoor, qui développe des solutions agricoles connectées, Jobzyn, une plateforme RH digitalisée, et JoroCash, une fintech dédiée à l’inclusion financière, ont également fait bonne impression, tout comme Koding Schools, qui offre des formations en programmation pour développer les compétences numériques des jeunes.

Ces jeunes pousses reflètent non seulement la diversité du secteur technologique marocain, mais aussi la créativité et l’audace des entrepreneurs du Royaume. Leur présence au CES 2025 témoigne de l’essor de l’entrepreneuriat technologique au Maroc, un secteur en pleine croissance grâce au soutien des institutions publiques, des investisseurs privés et de programmes d’accompagnement comme « Star Venture ».

L’intelligence artificielle au cœur du CES

L’un des grands enseignements de cette édition a été la domination écrasante de l’intelligence artificielle (IA), de la robotique et de la mobilité électrique. Ces technologies, au cœur des préoccupations des entreprises, redéfinissent les contours des industries et ouvrent de nouvelles perspectives d’avenir. Le CES 2025 a permis d’observer une convergence technologique où ces différents domaines interagissent et se complètent, notamment à travers l’intégration de l’IA dans des produits de consommation grand public ou dans des solutions de mobilité. Ainsi, l’IA a dominé les discussions et les présentations, devenant une composante essentielle de presque toutes les innovations présentées. De la santé connectée à la mobilité, en passant par la cybersécurité et le divertissement, l’intelligence artificielle s’est imposée comme la technologie clé pour l’avenir.

L’un des moments forts de cette édition a été aussi le discours de Jensen Huang, le PDG de NVIDIA. Lors de son keynote, Huang a présenté une vision ambitieuse de l’avenir de l’IA, soulignant l’importance des supercalculateurs et des modèles d’IA ultra-performants dans la recherche scientifique et les applications industrielles. Il a insisté sur l’énorme potentiel de ces technologies pour transformer le monde des entreprises et de la recherche.

Une autre annonce majeure a été celle de NVIDIA concernant le Project DIGITS, un PC spécialement conçu pour les applications de deep learning. Doté de la nouvelle puce GB10 Grace Blackwell Superchip, ce PC révolutionnaire permet de traiter des modèles d’IA avec jusqu’à 200 milliards de paramètres, et ce, dans un format compact pensé pour les développeurs et les laboratoires de recherche. Ce type de produit illustre l’énorme demande croissante pour des technologies de plus en plus puissantes et adaptées aux besoins spécifiques des secteurs de l’IA.

Les grandes annonces de l’événement

Les annonces du CES 2025 ont été nombreuses et variées, couvrant un large éventail de secteurs technologiques. Dans le domaine automobile, Sony et Honda ont présenté leur concept-car Afeela, un véhicule électrique et autonome doté d’une interface en réalité augmentée. Ce véhicule inclut également une IA conversationnelle qui améliore l’expérience utilisateur en permettant une interaction plus fluide et intuitive avec le véhicule. Hyundai, pour sa part, a dévoilé un projet ambitieux de taxis volants autonomes, avec une première mise en service prévue pour 2030, annonçant ainsi une nouvelle ère pour la mobilité urbaine.

La maison connectée a également occupé une place importante au CES 2025. Samsung a lancé son concept “AI for All”, un écosystème connecté où l’intelligence artificielle gère l’ensemble des appareils domestiques pour offrir une expérience de vie plus simple et plus intelligente. Parmi les innovations marquantes, des réfrigérateurs intelligents capables d’analyser leur contenu et de proposer des recettes adaptées, des téléviseurs OLED ultra-lumineux et des robots domestiques autonomes ont été présentés. Ces produits s’inscrivent dans une vision de la maison intelligente de plus en plus connectée et optimisée par l’IA.

Innovations étonnantes et futuristes

Outre les grandes annonces, le CES 2025 a également été marqué par des innovations plus étonnantes et futuristes. Par exemple, le Nuwa Pen, un stylo intelligent qui permet de numériser l’écriture manuscrite en temps réel et de l’envoyer directement à un appareil connecté, a attiré l’attention. De même, les lunettes de réalité augmentée AR Vision ont suscité un vif intérêt, offrant une expérience immersive sans nécessiter de smartphone. Enfin, dans le domaine du gaming, la chaise Razer avec contrôle thermique intégré a séduit les joueurs, leur permettant d’adapter la température de leur siège pour une immersion totale.

Ces innovations, bien qu’elles puissent sembler anecdotiques, témoignent de l’engouement des entreprises pour l’IA et la manière dont cette technologie est intégrée dans tous les aspects de notre quotidien. Elles illustrent également la volonté des entreprises d’explorer de nouveaux terrains technologiques pour améliorer nos vies de manière subtile mais significative.