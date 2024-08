Intempéries. La DGM publie un nouveau bulletin d’alerte pour samedi

La Direction générale de la météorologie (DGM) vient de publier un nouveau bulletin d’alerte sur des intempéries attendues, samedi, dans certaines régions du Maroc.

De fortes averses orageuses accompagnées de la grêle et de rafales de vent sont prévues entre 14H et 23H dans les provinces d’Ifrane, Boulemane, Sefrou, Taza et Guercif.

Lire aussi | Alerte météo: Fortes averses orageuses dans certaines provinces

Les précipitations vont se situer entre 15 et 25 millimètres, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

C’est la quatrième alerte météo lancée par la DGM depuis le 19 août, où de fortes pluies ont été enregistrées dans le Sud et le Sud-Est du Royaume.