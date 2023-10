La France s’aligne totalement et aveuglément sur la politique d’extrême droite du gouvernement israélien

Le 10 octobre, a été adoptée, en France, une « circulaire relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël, depuis le 7 octobre 2023 », à laquelle a été annexé un « télégramme du ministre de l’intérieur et des Outre-mer, relatif à la vigilance renforcée et à la sécurité des sites de la communauté juive, après les attaques menées contre Israël ». Cette circulaire a été envoyée, pour encadrer la politique pénale, par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux procureurs, pour attribution, et aux présidents des cours et des tribunaux pour information. C’est dire que le gouvernement français légifère de fait dans un domaine très sensible, relatif aux libertés publiques, et relevant, en principe, exclusivement de la loi, c’est-à-dire des représentants élus de la nation française. Le même jour, a été pris et publié un arrêté n° 2023-01210, émanant du préfet de police de Paris, et portant interdiction d’une manifestation de solidarité avec la Palestine, prévue à Paris, pour le jeudi 12 octobre 2023.

