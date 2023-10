Le Maroc en tête des records d’IDE en projet

Grâce à l’essor de l’industrie des véhicules électriques et des énergies renouvelables, le Maroc enregistre une performance exceptionnelle en matière de projets d’investissements directs étrangers (IDE) en 2023, se classant au premier rang des pays établissant de nouveaux records. Nuance : ne pas confondre les IDE en projet et les IDE concrétisés. La différence réside dans le stade de réalisation des investissements. Comme l’explique Marouane Hatim, économiste et Docteur en sciences économiques, contacté par Challenge, « les IDE en projet représentent les intentions d’investissement déclarées par les entreprises étrangères, tandis que les IDE concrétisés représentent les investissements qui ont réellement été réalisés. La distinction est importante, car tous les IDE en projet ne se concrétisent pas nécessairement en IDE effectifs, et il peut y avoir un écart entre les annonces initiales et les investissements réellement réalisés ».

Le Maroc s’impose de plus en plus comme une destination de choix pour les investissements étrangers, en attirant des milliards de dollars de nouveaux projets dans les véhicules électriques et les énergies renouvelables. Cette performance exceptionnelle témoigne des efforts du pays pour diversifier son économie et créer un environnement favorable aux affaires.

Selon fDi Intelligence, le Royaume a attiré près de 34 milliards de dollars de nouveaux projets d’IDE au cours des huit premiers mois de l’année, doublant ainsi le précédent record historique de 15,8 milliards de dollars établi en 2008. Soulignons que fDi Intelligence est une publication spécialisée dans les investissements directs étrangers (IDE), partie intégrante du portefeuille de produits et services d’investissement du Financial Times, journal réputé et respecté dans le domaine des affaires et de l’économie. Selon la publication, d’ailleurs, partagée par le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiques, et plusieurs responsables de l’AMDIE, le Maroc se classe premier devant la Malaisie, l’Irak, Israël, la RDC Congo et la Finlande. Cette performance remarquable s’explique principalement par l’afflux d’investissements entrant dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques (VE) et le secteur des énergies renouvelables.

Le rôle clé de l’industrie des véhicules électriques

L’industrie des véhicules électriques a joué un rôle clé dans l’essor des investissements au Maroc. Le pays a attiré un grand nombre d’entreprises chinoises opérant dans la chaîne d’approvisionnement des VE. Parmi celles-ci, le fabricant de batteries chinois Gotion High-Tech a signé un accord avec le gouvernement marocain pour établir sa première gigafactory en Afrique. Le géant minier chinois Huayou Cobalt prévoit également d’investir 200 milliards de dirhams (19,5 milliards de dollars) dans une usine de composants de batteries pour VE. Autant d’investissements qui témoignent de la confiance des entreprises chinoises dans le potentiel du Maroc en tant que hub de production de VE.

Parallèlement, le Maroc a également réussi à attirer d’importants projets d’IDE dans les énergies renouvelables. Alors que la transition vers des sources d’énergie propres gagne en importance à l’échelle mondiale, le Royaume a su tirer parti de ses ressources naturelles, de son climat favorable et de son environnement propice à l’investissement pour attirer des projets d’énergie renouvelable. Des investissements qui contribuent à la fois à la diversification de l’économie marocaine et à la réduction de sa dépendance aux combustibles fossiles.

Au-delà des véhicules électriques et les énergies renouvelables

Outre les véhicules électriques et les énergies renouvelables, le Maroc attire également des projets d’IDE majeurs dans d’autres secteurs clés. Le secteur chimique, par exemple, a bénéficié de l’implantation d’entreprises internationales cherchant à exploiter les opportunités offertes par le marché marocain. De plus, le secteur du tourisme a continué à attirer des investissements, renforçant ainsi la position du Maroc en tant que destination touristique prisée. Cette performance exceptionnelle du Maroc en matière d’IDE en 2023 témoigne des efforts soutenus du pays pour attirer les investissements étrangers et diversifier son économie. Les politiques favorables aux investisseurs, les réformes structurelles et les mesures incitatives ont permis de créer un environnement propice aux affaires et de renforcer la confiance des investisseurs internationaux.

Cependant, il est important de souligner que la réussite du Maroc en matière d’IDE ne doit pas occulter les défis auxquels le pays est confronté. Malgré les progrès réalisés, il reste des domaines tels que l’amélioration du climat des affaires, la réduction des inégalités et la promotion de l’innovation qui nécessitent une attention continue. C’est en poursuivant ces réformes et en investissant dans le capital humain que le Maroc pourra consolider sa position en tant que destination attractive pour les investissements étrangers et stimuler une croissance économique durable.