La FRMF et l’Association des clubs africains signent un Accord de Siège [Vidéo]

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) et l’Association des clubs africains (ACA) ont signé, lundi 27 janvier à Rabat, un Accord de Siège, en vertu duquel l’instance continentale ouvrira ses bureaux au Maroc.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de la FRMF, en marge du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. L’accord a été paraphé par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, au nom du gouvernement marocain, et le Tanzanien Hersi Ally Said, président de l’ACA,

« Dans ce pays, vous allez trouver non seulement les moyens logistiques pour le bon fonctionnement de votre institution, mais vous allez aussi trouver les ingrédients d’une évolution et d’un développement permanent », a déclaré M. Lekjaa dans une allocution.

Tout en assurant son hôte du soutien total des autorités du pays, il a rappelé que le Maroc « sera le carrefour du football mondial et continental durant les prochaines années », allusion à l’organisation de plusieurs compétitions, essentiellement les CAN féminine et masculine, cette année, et la Coupe du Monde 2030.

« Nous sommes heureux d’être au Maroc avec toutes les facilités qu’il nous accorde », a assuré Hersi Ally Said, président du club des Young Africans. Il a remercié le Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de ramener la magie du Mondial en Afrique, alors que beaucoup pensaient que l’édition de 2010 serait la dernière sur le continent.

Malgré les avances et l’insistance de l’Algérie, qui voulait à tout prix attirer le siège chez elle, l’instance panafricaine a logiquement opté pour le dossier marocain, qui a bénéficié d’un large soutien des membres séduits par les solides garanties présentées par les dirigeants du football national.

Les émissaires algériens auraient tenté, mais en vain, de convaincre les Sud-africains de présenter un dossier de candidature de leur côté, dans une manœuvre visant à disperser les voix.

Hersi Ally Said a été élu à la tête de la nouvelle association panafricaine à l’issue d’une assemblée générale tenue au Caire, le 30 novembre 2023. L’ACA regroupe plus de 90 clubs professionnels, avec la mission de défendre et de promouvoir les intérêts.