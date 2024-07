La Société Régionale Multiservices l’Oriental ouvre le bal du nouveau chapitre des SRM au Maroc

Quelques mois après l’entrée en vigueur des trois décrets, tant attendus, relatifs à l’application de la loi 83.21 portant sur la création, le capital et le fonctionnement des Sociétés Régionales Multiservices (SRM), l’Oriental ouvre le bal avec la création de la Société Régionale Multiservices de l’Oriental (SRMO).

Dotée d’un capital de démarrage de 100 millions de dirhams dont 25% ont été apportés par l’Etat, 40% par le Groupement des Collectivités Territoriales de l’Oriental et 25% par l’Office de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), la nouvelle entité devra hériter au cours des douze prochains mois des biens immobiliers et mobiliers relevant de l’ONEE et nécessaires pour l’exécution de sa mission de distribution de l’eau et de l’électricité. Ce transfert portera bien évidemment indemnité dont les contours ne sont pas encore arrêtés ni les modalités de son financement, mais ce qui est certain c’est que la SRMO (au même titre que les autres SRM qui verront le jour) héritera des dettes portées à ce jour par l’ONEE et relatives aux biens à transférer.

Pour ce qui est de la gouvernance de la première SRM qui a vu le jour, elle s’articule autour d’un conseil d’administration à onze membres (soit presque le plafond prévu à cet effet par la Loi sur les SA) présidé par le Wali de la Région de l’Oriental, M. Mouaad JAMAI et des comités ad hoc à créer plus tard, alors que le premier Commissaire aux comptes désigné est le cabinet MAZARS.

Rappelons, que le capital des SRM fixé par les décrets précités varie d’une Région à l’autre. Aussi, pour Tanger-Tétouan-Al Hoceima, il est prévu une enveloppe budgétaire de 300 millions de DH alors que pour Béni Mellal-Khénifra, Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra (pour ne citer que les plus importantes), leurs SRM seront dotées respectivement de 250 millions de DH, 200 MDH et 150 MDH.