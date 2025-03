Larbi Mourdi: «L’Académie Anouar Invest accompagnera la transformation des métiers du Groupe»

Le groupe Anouar Invest marque un tournant majeur dans le développement des talents marocains avec le lancement officiel de son Académie. Ce projet, qui s’inscrit dans une dynamique de partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce ainsi que plusieurs écoles prestigieuses, vise à renforcer les compétences industrielles du pays. Explications de Larbi Mourdi, qui nous dévoile les enjeux et les objectifs de cette académie, conçue pour accompagner la montée en puissance de l’industrie marocaine.

Challenge : Pouvez-vous nous expliquer l’objectif principal de l’Académie Anouar Invest et son rôle dans la transformation industrielle du Maroc ?

Larbi Mourdi : L’Académie Anouar Invest est une institution qui favorise les échanges, l’apprentissage et le partage des connaissances, et le développement des compétences de l’ensemble de nos 4500 collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel et ce, dans tous les domaines à savoir, industriel, financier, commercial, logistique, pilotage de la performance.

– L’ambition de l’Académie Anouar Invest se résume en trois objectifs principaux, à savoir : Encourager la mobilité interne et l’évolution des carrières à travers des parcours de formation adaptés. Aussi, attirer et retenir les jeunes talents en leur offrant des formations de haut niveau et des perspectives d’évolution au sein de nos différents pôles d’activités.

Et enfin, renforcer notre marque employeur en nous positionnant comme un acteur engagé dans le développement des compétences et l’innovation industrielle.

Challenge : Comment cette académie participera-t-elle à la montée en compétences des talents marocains et à la création de synergies entre le monde académique et l’industrie ?

L.M. : Nos partenaires académiques joueront un rôle essentiel dans la co-construction de programmes de formation spécialisés et sur mesure, qui répondront précisément aux besoins de nos métiers. Ces formations couvriront plusieurs volets, dont l’Industrie 4.0, la digitalisation des processus, l’automatisation et l’optimisation industrielle. Elles incluront également des modules sur la logistique et la supply chain, des compétences essentielles pour améliorer la gestion et la fluidité de nos opérations, ainsi que des formations en leadership et management stratégique pour accompagner l’évolution des cadres et renforcer notre gouvernance. Des parcours dédiés à l’innovation et à la recherche appliquée seront mis en place avec le soutien de nos partenaires académiques.

Challenge : Quel impact cette académie aura-t-elle sur la création d’emplois au Maroc, et comment le groupe prévoit-il de soutenir l’insertion professionnelle des jeunes diplômés ?

L.M. : L’Académie offrira aussi des programmes de formation continue à nos collaborateurs, afin de garantir leur montée en compétences et leur employabilité à long terme. Ce partenariat contribuera à renforcer les passerelles entre le monde académique et l’entreprise en permettant aux étudiants de réaliser leurs projets de fin d’études sur des cas concrets, tout en leur offrant l’opportunité de mettre en pratique leurs connaissances et facilitant leur intégration dans nos différentes filiales.

Challenge : Quel rôle l’innovation joue-t-elle dans la stratégie de développement du groupe Anouar Invest, et comment l’Académie participe-t-elle à cette dynamique ?

L.M. : L’Académie Anouar Invest a pour vocation d’accompagner la transformation des métiers du Groupe et de renforcer l’alignement entre les pratiques professionnelles et les valeurs de l’entreprise. En anticipant les mutations du marché et les nouvelles exigences de l’industrie, elle permettra de structurer une offre de formation continue, adaptée aux besoins stratégiques du Groupe et aux défis liés aux évolutions technologiques, l’Académie contribuera à la consolidation des compétences, la performance collective et l’innovation au sein du Groupe.

À travers cette collaboration, le Groupe entend structurer un écosystème d’apprentissage favorisant la transmission des savoirs et l’émergence d’une main-d’œuvre qualifiée, capable de répondre aux défis de l’industrie 4.0 et de la transformation digitale.

Challenge : En tant qu’acteur industriel engagé, comment Anouar Invest compte-t-il se positionner face à la concurrence dans l’écosystème industriel marocain et international ?

L.M. : L’Académie Anouar Invest répond en grande partie à cette question, car elle constitue un projet stratégique axé sur la formation et la montée en compétences de nos collaborateurs. Sa mission est de soutenir la transformation des métiers au sein du Groupe et de renforcer l’alignement entre nos pratiques professionnelles et les valeurs de l’entreprise. En anticipant les évolutions du marché et en répondant aux nouvelles exigences de l’industrie, l’Académie nous permettra de structurer une offre de formation continue parfaitement adaptée aux besoins stratégiques du Groupe et aux défis liés aux avancées technologiques. Ce projet ambitieux nous permettra de renforcer notre compétitivité et de mieux répondre aux enjeux du secteur industriel, tant au niveau national qu’international.

Son parcours

Larbi Mourdi est reconnu comme un expert en gestion des Ressources Humaines. Tout au long de sa carrière, il a piloté des projets de transformation de grands groupes nationaux. Il a occupé des postes stratégiques dans l’industrie, le contrôle de gestion et le pilotage de la performance, l’audit, le commercial et les ressources humaines.

Il a occupé différentes fonctions au sein de groupes marocains tels que : MANAGEM, SONADIS, BARID AL MAGHRIB, GROUPE ADDOHA, GROUPE CDG, il est aujourd’hui Directeur des Ressources Humaines du Groupe ANOUAR INVEST.

Il a participé au lancement de l’Université de l’ONA, et il a conduit la création et le lancement de l’Université Barid Al Maghrib pour accompagner la transformation de Poste Maroc en Société Anonyme et la création d’Al Barid Bank.

Il a également conduit la création de l’Académie du Groupe CDG dans le cadre de ONE CDG. Aujourd’hui, il lance l’Académie Anouar Invest pour accompagner le Groupe dans son développement industriel.

Ingénieur industriel de formation et titulaire d’un MBA de l’Université du Pays-de-Galles – Angleterre, il se distingue par sa capacité à accompagner les transformations culturelles et les transformations industrielles.



