Le groupe panafricain UBIPHARM jette l’éponge au Maroc

Dix-sept ans après avoir pris pied au Maroc, la multinationale africaine UBIPHARM décide de mettre fin à son activité.

Ce spécialiste de la logistique de la santé a récemment mis en liquidation sa principale filiale Impex Pharma qui a opéré pendant plusieurs années en tant que grossiste répartiteur sur le territoire marocain.

Pour l’instant, rien ne filtre sur la raison de ce retrait de la part d’un groupe panafricain qui a opté, depuis sa création en 1990 en Côte d’Ivoire, pour la conquête continentale en agrégeant les ouvertures de filiales et les acquisitions à un rythme d’une fois tous les deux ans pratiquement, mais il semblerait que l’intensité concurrentielle du marché marocain ainsi que l’amincissement des marges au cours des dernières années, aient été des catalyseurs importants.

Rappelons, que le groupe UBIPHARM revendique un chiffre d’affaires consolidé de plus d’un milliard d’euros (plus de 10 milliards de dirhams), avec une présence dans une vingtaine de pays africains et territoires français d’outre-mer et un effectif de plus de 2.000 salariés. Quant au marché marocain de la distribution et la logistique des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, il demeure dominé par des acteurs historiques tels UGP Partenariats, MAPHAR ou Soremed.

La cinquantaine d’opérateurs qui y officient y assurent la distribution de près de 85% des produits fabriqués et/ou commercialisés par les laboratoires pharmaceutiques (le reste est acheminé directement aux 12.000 officines que compte le pays et aux établissements de santé).