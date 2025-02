Marrakech donne le coup d’envoi de la 4ème Conférence ministérielle sur la sécurité routière

La 4ème édition de la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière a ouvert ses travaux, ce mardi 18 février dans la ville ocre, sous le thème «S’engager pour la vie». Un événement pour lequel de nombreuses personnalités ont fait le déplacement, dont le chef du gouvernement Aziz Akhannouch ainsi que de plusieurs ministres et décideurs marocains et étrangers.



Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le ministère du Transport et de la Logistique en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des délégations officielles dirigées par plus de 100 ministres en charge des secteurs du transport, de l’Intérieur, des infrastructures et de la santé ont été convié à l’événement.

Un sommet mondial qui rassemble plus de 2 700 participants, dont près de 600 experts de haut niveau. Sont également présents des représentants des agences onusiennes et des organisations internationales impliquées dans la sécurité routière, telles que la Banque mondiale, le Forum International des Transports, la Fédération Internationale de la Route, la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et d’autres instances. La conférence est également marquée par la participation d’acteurs économiques de différents pays, ainsi que par la Coalition mondiale des composantes de la société civile engagées en faveur de la sécurité routière.



Faut-il préciser que le Maroc, en tant que modèle régional de gestion des risques routiers, utilise cette conférence ministérielle pour promouvoir des solutions innovantes et renforcer la coopération internationale. Pendant trois jours, la conférence de Marrakech abordera des thématiques stratégiques visant à proposer des réponses concrètes aux défis de la sécurité routière. Les débats se concentreront sur les politiques publiques et la gouvernance, avec un accent particulier sur la mise en place de cadres législatifs efficaces, l’innovation technologique, ainsi que l’exploration des véhicules autonomes, de l’intelligence artificielle et des données massives pour améliorer la sécurité routière.

A noter que La Déclaration de Marrakech, issue des travaux de la conférence, constituera la base pour l’élaboration d’une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la sécurité routière. Cette déclaration servira de feuille de route pour atteindre l’objectif de la Décennie d’action, visant à réduire de 50% le nombre de décès dus aux accidents de la route d’ici 2030.