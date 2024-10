Le rallye Dakhla-Guergarat prend son envol [Vidéo]

La caravane de la 3ème édition du rallye Dakhla-Guergarat, prévue du 31 octobre au 3 novembre 2024 et célébrant le 49ème anniversaire de la Marche Verte, est fin prête à démarrer. Cet événement, orchestré par la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens (FMVA) et le Royal Automobile Club Marocain (RACM), accueille plus de 82 véhicules d’exception.

Pour assurer le succès de cette grande manifestation, qui allie patriotisme et passion pour les automobiles de collection, la FMVA et le RACM ont uni leurs forces, leurs ressources et leurs compétences. Le comité d’organisation est composé des personnalités suivantes : Abdellah Abdellaoui (Président du Musée Automobile Club, Président d’honneur de la FMVA et Président du Comité d’Organisation de l’événement), Rafik Lahlou (Vice-Président de la FMVA, Président de la Commission Communication et Relations Publiques du RACM) et Othman Chérif Alami (Président de la Commission Tourisme Automobile du RACM).

«Cet événement, à la fois festif et sportif, revêt une portée symbolique forte : il incarne notre engagement envers la souveraineté du Maroc sur son Sahara», a souligné Abdellah Abdellaoui, Président du Comité d’Organisation de l’événement. En détail, 82 véhicules d’exception prendront part au rallye. Ces véhicules ont été transportés sur des porte-véhicules et acheminés depuis divers points de départ vers Dakhla.

L’ensemble des collectionneurs et amis participeront à cet événement au volant de leurs voitures d’exception dès ce vendredi 1er novembre à 8 h à Dakhla. Selon les organisateurs, les véhicules des collectionneurs ont été préparés avec minutie pour parcourir environ 800 km en deux jours. Il convient de souligner que de nombreux partenaires contribueront également au succès de cette édition, parmi lesquels le Groupe Renault, M-Automotive, TIRSSO, Tanger Med, Shell (Vivo Energy) et la CTM. À noter qu’une délégation composée de plus d’une vingtaine de journalistes de la presse nationale et internationale accompagnera cet événement.