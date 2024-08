Le spécialiste des tuyaux d’irrigation Adeauplast veut doubler sa capacité de production

Trente-cinq ans après sa création, Adeauplast lance un ambitieux projet d’extension de ses capacités.

En effet, cet industriel spécialisé dans la fabrication de tubes et tuyaux plastiques destinés essentiellement à l’irrigation s’apprête à doubler sa capacité de production installée sur son site de Skhirat, situé à 25 km au sud de Rabat. La nouvelle unité de production, qui sera érigée sur un terrain mitoyen à l’usine historique acquis en 2023 par Adeauplast, permettra à cette PME familiale de se positionner sur de nouveaux marchés qu’elle ne touche pas actuellement, comme ceux de l’eau potable ou de l’assainissement, en élargissant au passage sa gamme de produits et modèles de profilés en plastique à base de PVC ou en PEBD/PEHD.

Doté d’une enveloppe de 50 millions de dirhams (hors coût du terrain), ce nouvel investissement devrait se traduire par un doublement du chiffre d’affaires à terme, pour atteindre la barre des 400 millions de dirhams à l’horizon 2030, et par un renforcement significatif des capacités logistiques d’Adeauplast.

Rappelons que, sur le marché global de la plasturgie, estimé à plus de 20 milliards de dirhams, le segment des tubes à usage d’irrigation ou d’eau potable fait partie des plus compétitifs, avec la présence d’une vingtaine d’industriels à travers le Maroc.

Ce marché est dominé par trois grands acteurs, à savoir Plastima (filiale du groupe SEKKAT et seul industriel réalisant plus d’un milliard de dirhams de chiffre d’affaires), Dimatit (filiale du groupe Ynna Holding), et SICDA (bras armé industriel du groupe CMGP-CAS, leader incontesté de l’intégration et de la commercialisation de produits et solutions d’irrigation au Maroc). C’est dire qu’Adeauplast aura fort à faire pour se faire une place au soleil !