Les OPCVM et les entreprises marocaines dominent les transactions boursières au T3-2024

Les interventions des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des personnes morales marocaines, sur le compartiment des actions du marché central de la Bourse de Casablanca, ont cumulé 62,4% du volume des transactions au troisième trimestre (T3) 2024, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Les personnes physiques marocaines arrivent en deuxième position avec une part de 25,8%, devant les personnes morales étrangères (5,9%) et les investisseurs qui transitent par le réseau bancaire (5,5%), précise l’AMMC dans son récent rapport sur le profil des investisseurs en Bourse. Au détail, les OPCVM, en position nette acheteuse, ont opéré des achats de l’ordre de 5,1 milliards de dirhams (MMDH) et des ventes d’une valeur de 3,8 MMDH alors que leurs achats et ventes ont baissé respectivement de 4,1% et 29,1%, par rapport au deuxième trimestre 2024, fait savoir la même source.

Pour ce qui est des personnes morales marocaines, elles ont réalisé des achats d’un montant de 3,1 MMDH contre un volume des ventes de 3,9 MMH. Leurs achats tout comme leurs ventes sont en baisse par rapport au deuxième trimestre (T2) 2024, respectivement de 43,5% et de 17,7%.

Les personnes physiques marocaines ont, quant à elles, doublé leurs achats par rapport au T3-2023, bien que ceux-ci aient diminué de 26,6% par rapport au T2-2024, atteignant ainsi un montant de 3,3 MMDH. Elles ont également réalisé des ventes d’un montant équivalent de 3,3 MMDH, ce qui représente une augmentation de 89,7% par rapport au T3-2023 et une baisse de 24,2% par rapport au T2-2024.

Les personnes morales étrangères ont réalisé des achats pour 731 millions de dirhams (MDH), en hausse par rapport au T2-2024 (+25,4%) et T3-2023 (+5,4%). Elles ont opéré des ventes de 762 MDH, en baisse par rapport au T2-2024 (-40,6%) et en hausse par rapport au T3-2023 (+3,2%).

Concernant les investisseurs dont les ordres transitent via le réseau bancaire, ils ont légèrement réduit leurs achats par rapport au T2-2024 (-3,9%), tout en les doublant par rapport au T3-2023. Quant aux ventes, elles ont progressé de 34,3% par rapport au T2-2024 et de 39,4% par rapport au T3-2023. S’agissant de l’activité du marché, le volume trimestriel global des échanges sur les compartiments central et blocs a enregistré une hausse de 49,2% à 13,1 MMDH, par rapport à la même période en 2023 (8,8 MMDH).

Les indicateurs de la Bourse de Casablanca ont clôturé le troisième trimestre 2024 en hausse. Ainsi, les indices MASI et MASI ont atteint 8,06% et 8,12% respectivement.

Cette forte ascension, cumulée aux hausses enregistrées au cours des premier et deuxième trimestres 2024, porte la performance des indices à +18,9% pour le MASI et à +17,4% pour le MASI 20, par rapport à fin décembre 2023.