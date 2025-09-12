Les prévisions du vendredi 12 septembre 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 12 septembre 2025 :

– Temps assez chaud sur le sud-est, les plaines a l’ouest de l’Atlas, le Saiss, l’intérieur de Souss et l’extrême sud du pays.

– Nuages bas nocturnes près des côtes avec des formations brumeuses ou bruines par endroits.

– Averses orageuses avec rafales de vent assez fortes sur le sud-est et l’Atlas.

– Température minimale de l’ordre de 20/26°c sur le sud-est et l’extrême sud des provinces sahariennes, de 10/16°c sur le rif, l’atlas et les haut plateaux orientaux et de 17/20°c partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur les plaines a l’ouest de l’Atlas, le Tangérois, l’Oriental, les provinces sud et l’extrême sud-est, et en baisse ailleurs.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, agitée à forte entre Safi et Sidi Ifni et peu agitée à agitée ailleurs.