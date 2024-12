Lesieur Cristal et Nareva Services collaborent pour une centrale solaire à Ain Harrouda

Lesieur Cristal et Nareva Services, filiale du groupe Nareva spécialisée dans les énergies renouvelables, ont annoncé un partenariat pour l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 2 MWc à l’usine de Ain Harrouda.

Ce projet vise à réduire la consommation énergétique annuelle de l’usine de 12 %, dans le cadre des efforts de décarbonation engagés par Lesieur Cristal.

La centrale solaire, qui couvrira une superficie de 1,5 hectare grâce à 3175 panneaux photovoltaïques, s’inscrit dans une démarche de transition énergétique. Lesieur Cristal ambitionne de diminuer de 34 % ses émissions de CO2 d’ici 2030, par rapport à 2020, et d’intégrer progressivement les énergies renouvelables dans ses sites de production.

Les deux entreprises ont souligné l’importance de cette collaboration. Selon Lesieur Cristal, ce projet reflète son engagement pour des pratiques industrielles durables et pour la compétitivité énergétique. Nareva Services, de son côté, a mis en avant sa volonté de promouvoir une économie plus verte à travers des solutions adaptées aux besoins industriels.

Par ailleurs, Lesieur Cristal poursuit d’autres initiatives en matière de durabilité, notamment la traçabilité de ses approvisionnements en soja et huile de palme, ainsi que la valorisation de co-produits comme les noyaux et grignons pour produire des biocombustibles. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie globale visant à réduire l’utilisation d’énergies fossiles et l’empreinte carbone de l’entreprise.