L’ONMT tient son CA sous le signe du dynamisme

L’ONMT clôture 2023 sur des performances exceptionnelles et continue sur cette lancée en 2024.

Le Conseil d’administration de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) s’est réuni ce mardi 25 juin à Rabat, sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire. Le Conseil a souligné les performances exceptionnelles de la destination Maroc en 2023 et les records enregistrés à fin mai 2024. Ces résultats confirment le dynamisme du secteur, grâce aux efforts de l’ONMT dans l’aérien, la distribution, la promotion internationale et le digital.

Malgré le séisme d’Al Haouz et un contexte international complexe, le Maroc a surpassé ses principaux concurrents en 2023, avec une progression de 34% des arrivées, 35% des nuitées et 12% des recettes. Le plan d’action « Light in Action », lancé en 2023, a été un succès, s’appuyant sur le marketing, le digital, l’aérien et la conquête des marchés.

Lire aussi | Promotion de la destination Agadir: l’ONMT cible les pays scandinaves

En 2024, le Maroc a accueilli près de 6 millions de touristes à fin mai, en hausse de 15% par rapport à l’année précédente et de 38% par rapport à 2019. Les nuitées ont atteint 10,44 millions, en progression de 8% par rapport à 2023. Les recettes voyages se sont élevées à 31,87 milliards de dirhams, soit une augmentation de 39% par rapport à fin avril 2019.

Durant les six premiers mois de 2024, l’ONMT a multiplié les partenariats avec les médias pour promouvoir la destination Maroc. L’Office a également amélioré la capacité aérienne de 40%, lancé de nouvelles routes aériennes et participé avec succès aux principaux salons touristiques mondiaux, remportant des prix pour ses stands innovants.

Lire aussi | L’ONMT en opération séduction en Chine pour attirer les touristes chinois

Pour le second semestre 2024, l’ONMT prévoit de lancer de nouvelles actions et chantiers structurants dans le cadre du plan « Light in Action ». L’accent sera mis sur le contenu adapté aux réseaux sociaux, les collaborations et le marketing d’influence. L’objectif est de sécuriser 4,3 millions de sièges pour la saison hiver 2024-25, en hausse de 15%.

Le Conseil d’Administration a également approuvé le bilan de 2023, les comptes de l’exercice et le plan d’action pour le second semestre 2024. Adel El Fakir a été chaleureusement remercié pour son travail à la tête de l’ONMT, notamment pour la transformation de l’Office, la visibilité internationale du Maroc et les partenariats stratégiques dans l’aérien. El Fakir est désormais Directeur Général de l’Office National des Aéroports (ONDA).