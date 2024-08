Maroc : Chariot Limited démarre ses opérations de forage offshore

Chariot Limited vient d’annoncer le début des opérations de forage sur le gisement Anchois au large du Maroc. L’opérateur britannique précise par ailleurs que le navire de forage «Stena Forth» est déjà positionné sur le site et que les opérations d’extraction ont débuté sur le puits Anchois East (désormais baptisé Anchois-3) dans le projet gazier Anchois.

Faut-il souligner que Chariot Limited détient 30% de la licence «Lixus Offshore», où se situe précisément le projet de développement gazier Anchois, contre 45% pour l’opérateur Energean. L’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) détient 25% de cette licence. Toujours est-il que les opérations de forage et de test de production d’Anchois-3 devraient durer environ deux mois, indique Chariot.

Justement dans le cadre de ses opérations, la société britannique précise qu’un premier trou pilote sera foré dans le but principal d’évaluer le potentiel du prospect «Anchois Footwall», situé dans un bloc de faille encore non exploré à l’est du champ principal, avec une estimation des ressources prospectives 2U de 170 milliards de m³ dans la cible principale «O Sand».

«Nous sommes très heureux de commencer ce puits tant attendu dans le champ gazier d’Anchois. Nous voyons un potentiel de hausse significatif et une valeur provenant des ressources prospectives dans les cibles du trou pilote et du trou principal, qui pourraient augmenter la base de ressources à plus de 1 trillion de pieds cubes (Tcf)», a précisé Adonis Pouroulis, PDG de Chariot.