Maroc-France : Ce qu’ont dit les ministres et responsables français après la signature des 22 accords

À l’issue de la signature de 22 accords stratégiques entre le Maroc et la France, les membres de la délégation française n’ont pas manqué de souligner l’importance de cette avancée pour les relations bilatérales.

Cette série d’accords, signée en présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président français Emmanuel Macron, témoigne d’une volonté commune d’étendre les coopérations dans des secteurs clés.

Un partenariat industriel et énergétique pour l’avenir

Antoine Armand, ministre français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, a souligné la portée des partenariats conclus, notamment ceux engageant les entreprises françaises ALSTOM, EGIS, et Vossloh dans le secteur ferroviaire marocain. « Le Maroc et la France avancent ensemble sur des partenariats d’avenir, avec un ancrage profond dans des technologies stratégiques », a-t-il affirmé, se réjouissant du renforcement des échanges industriels et énergétiques entre les deux pays.

Le ministre a également salué l’accueil chaleureux réservé par le Roi Mohammed VI au président Macron, marquant une rencontre décisive pour redynamiser la coopération économique et industrielle entre les deux nations.

Education

Anne Genetet, ministre de l’Éducation nationale, a pour sa part mis en avant l’accord signé dans le domaine de l’éducation, destiné à approfondir les échanges éducatifs et à soutenir la réforme du système scolaire marocain à l’horizon 2030. La Déclaration d’intention pour la coopération éducative 2024-2026 vient consolider un partenariat actif depuis 2017, avec pour objectifs le développement des filières techniques, l’appui aux formations d’excellence et le soutien à l’enseignement de l’arabe en France. « Cet accord accompagne le Maroc dans sa transition éducative, en favorisant les échanges d’expertise », a précisé Genetet, tout en soulignant le rôle crucial de cette coopération pour le futur des jeunes des deux pays.

Sécurité civile et environnement

La sécurité civile et la lutte contre les incendies naturels, domaines de préoccupation mutuelle, ont également été abordées dans ces nouveaux accords. Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, a signé deux Déclarations d’intention : l’une relative à la protection civile et l’autre concernant la lutte contre les feux de forêts.

« Ces accords sont essentiels pour partager nos savoir-faire en matière de sécurité civile, notamment les techniques d’intervention aérienne contre les incendies, » a-t-il souligné, affirmant que cette coopération constitue un pas de plus dans l’amitié historique unissant les deux pays.

Culture et patrimoine

Pour Rachida Dati, ministre française de la Culture, la coopération culturelle franco-marocaine représente un pilier fort et croissant des relations bilatérales. Elle a ainsi mis en avant l’accord signé pour soutenir les métiers de la culture, du cinéma et du patrimoine. « La France et le Maroc sont liés par une amitié profonde ; ce partenariat dans le domaine culturel est fondé sur cette humanité commune, » a déclaré Mme Dati, insistant sur l’importance de cet accord pour renforcer le rayonnement des industries culturelles des deux nations.

Investissement et la décarbonation

Enfin, dans le domaine de l’investissement et de la décarbonation, Isabelle Bébéar, directrice des affaires internationales et européennes de BPI France, a rappelé l’importance des accords signés avec le groupe OCP et le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement. Ces partenariats permettront d’intensifier la décarbonation du secteur industriel et d’accélérer les initiatives conjointes en Afrique. Le protocole d’accord de 350 millions d’euros signé entre l’OCP et l’AFD vise ainsi à soutenir la transition écologique, tout en favorisant la formation et la recherche dans le domaine de la sécurité alimentaire.