Mohamed Reda Benjelloun nommé directeur du CCM

Conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi 26 juin, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, dont celle du journaliste et documentariste Mohamed Reda Benjelloun à la tête du Centre cinématographique marocain (CCM, département de la Communication).

Au niveau du ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelghani Tayyibi, a été nommé inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de Marrakech-Safi et Haitam Souissi directeur des systèmes d’information et de l’observation.

De son côté, Mohamed Ouahmid, a hérité du poste de Secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, indique un communiqué du porte-parole du gouvernement.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mme Ilham Boumaaza a été nommée inspectrice générale, et M. Salaheddine Dahbi, directeur de la Recherche et de la Planification de l’Eau au sein du ministère de l’Equipement et de l’Eau.