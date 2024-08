Mpox: Le Maroc renforce le plan national de surveillance

Le Maroc renforce le plan national de surveillance et de riposte suite à la propagation rapide et à grande échelle de la variole du singe (Mpox) dans plusieurs pays africains, affirme, jeudi, le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Les autorités ont mis à jour cette stratégie en fonction de l’évolution de la situation internationale et de l’évolution du niveau de connaissance sur cette maladie, ainsi que des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), assure le ministère.

Le plan national proactif, élaboré et activé depuis juin 2022, a permis de détecter 5 cas jusqu’au mois de mars 2024, dont la plupart des cas étaient importés et n’ont pas entraîné d’infection parmi les personnes en contact, souligne la même source, notant que ces cas modérés se sont complètement rétablis sans aucune complication.

Lire aussi | Le ministère de la Santé annonce des mesures d’urgence pour remédier aux effets de la vague de chaleur

Le ministère rassure, en outre, sur le niveau de vigilance et de préparation dans le pays, notant qu’il continuera à communiquer et à informer sur le développement de la situation.

L’OMS a averti mercredi que la maladie du Mpox est devenue une urgence de santé publique de portée internationale. La propagation rapide de cette épidémie, depuis l’année dernière, et le taux de létalité élevé enregistré dans l’un des pays africains nécessitent un effort et une coopération au niveau mondial pour limiter sa propagation.