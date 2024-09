Khalid Qalam prend la tête de Gotion Power Morocco SA

Gotion High-Tech, l’un des leaders mondiaux dans les solutions d’énergie verte, a annoncé la nomination de Khalid Qalam comme président de sa filiale marocaine, Gotion Power Morocco SA.

Cette nomination, effective depuis le 1er septembre 2024, marque une étape importante pour l’entreprise, qui s’affirme comme un acteur clé de l’innovation énergétique dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA). KHalid Qalam sera accompagné par Yang Chen, directeur général de la filiale.

Li Zhen, président de Gotion High-Tech, a exprimé sa confiance dans la capacité de Khalid Qalam à diriger cette entreprise stratégique. Doté d’une riche expérience et d’une expertise reconnue dans ses précédents rôles de leadership, Khalid Qalam est appelé à jouer un rôle essentiel dans le développement et la gestion de la première Gigafactory de la région MENA.

Khalid Qalam est un Expert et Consultant Senior indépendant, dans le secteur de l’Automobile et de la Mobilité. Il a une expérience de près de 30 ans dans ce secteur à l’international avec des fonctions dirigeantes «C Levels» occupées auprès de groupes automobiles de premier plan, tels que Valeo et Marelli. Il a entre autres, été Membre du Directoire de Marelli en 2009 et Président et CEO de Marelli Mercosur en 2011. En juillet 2015, il est nommé Senior Advisor Automobile & Mobilité de l’AMDIE par le Ministre Moulay Hafid Elalamy. Il a dirigé de nombreuses campagnes internationales de promotion et de démarchage auprès des grands acteurs du secteur automobile mondial.