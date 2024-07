Qui est Yves Peyrot des Gachons, le nouveau DG de Sopriam ?

Suite au rachat de Sopriam par Stellantis auprès d’Al Mada, Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc, s’est vu ajouter une nouvelle casquette, celle de Directeur général de Sopriam.

Comme nous l’écrivions récemment, Stellantis a annoncé depuis peu l’acquisition en deux étapes de Sopriam, la filiale du groupe Al Mada, avec une prise de contrôle majoritaire immédiate suivie du rachat de 100% des actions début 2025. Une acquisition qui permettra au groupe automobile italo-franco-américain de soutenir son développement dans le Royaume. À l’instar des autres marques qu’il détient déjà dans le Royaume (Fiat, Fiat Professional, Abarth, Jeep, Alfa Romeo) à travers son propre réseau de distribution, le groupe gère désormais les activités d’importation et de distribution des marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles via Sopriam.

Yves Peyrot des Gachons, l’actuel Directeur général de Stellantis Maroc a, dans le cadre de ce rachat, été désigné Directeur général de Sopriam. «En optimisant nos capacités commerciales et en consolidant les synergies entre nos différents métiers, nous nous engageons à offrir à nos clients une expérience uniforme, conforme aux standards de qualité élevés de Stellantis, et alignée sur notre approche centrée sur le client», s’est-il exprimé dans le cadre de ce rachat.

Et d’ajouter : «je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance envers Sopriam et ses équipes managériales pour les plus de 90 années de partenariat exceptionnel que nous avons partagées. Ensemble, nous avons traversé de nombreuses étapes et surmonté de nombreux défis, en restant toujours fidèles à notre engagement envers l’excellence et l’innovation. Je remercie Sopriam pour sa confiance, sa collaboration continue et son dévouement, qui ont été essentiels à notre succès commun».

Né en 1972, Yves Peyrot des Gachons s’est orienté après son baccalauréat vers l’université Aix-Marseille-III, au sein de la faculté d’économie et de gestion. Il a ensuite décroché un master en Marketing et Stratégie à la prestigieuse université Paris-Dauphine en 1993. À vrai dire, c’est dans l’automobile et son environnement qu’il a effectué l’essentiel de sa carrière, et notamment au sein de PSA. Rappelons au passage que le groupe Stellantis a été mis sur orbite en janvier 2021, résultant de la fusion entre les constructeurs automobiles PSA et FCA.

De 2009 à 2010, il a officié en tant que Directeur régional Retail Division de PSA. De 2010 à 2011, il a assumé le rôle de Responsable international de Zone, gérant plusieurs régions, dont les Balkans, Chypre, et l’Égypte. De fil en aiguille, la carrière d’Yves Peyrot des Gachons s’est focalisée sur l’international. De 2012 à 2015, il a été Responsable adjoint des Opérations internationales de PSA pour le Maghreb et la Turquie, puis il a occupé le fauteuil de Directeur général de Peugeot Algérie jusqu’en 2021. Parallèlement, il a été désigné Directeur de Zone pour la région Maghreb de 2017 à 2021.

Depuis plus de 3 ans, il a posé ses valises au Maroc, occupant le poste de Directeur général de Stellantis Maroc et assurant la direction stratégique et opérationnelle de l’entreprise. A noter que Samir Cherfan, Directeur des Opérations de Stellantis Moyen-Orient et Afrique, a endossé également la casquette de Président du Conseil d’Administration de Sopriam.