Rabat-Kigali, l’Afrique qui croit en elle

Habib El Malki, président du Conseil supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche scientifique, a représenté S.M. le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du président rwandais Paul Kagamé, qui a prêté serment, dimanche 11 août à Kigali, pour un quatrième mandat à la tête de ce pays de l’Afrique de l’Est.

Plusieurs de chefs d’État et hauts responsables étrangers ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie, qui consacre la grande victoire du président Kagamé au scrutin du 15 juillet dernier, avec 99,18 % des suffrages.

Dans un stade de football de la capitale rwandaise, le chef de l’Etat a prêté serment devant le président de la Cour suprême, Faustin Ntezilyayo, s’engageant à « préserver la paix et la souveraineté nationale » et à « consolider l’unité nationale ».

Au nom du souverain, Habib El Malki a ainsi réaffirmé l’engagement royal « à renforcer la coopération Sud-Sud au service du développement et de la prospérité du continent africain ».

Le Maroc a voulu marquer sa présence à cette occasion solennelle, qui confirme désormais l’extrême popularité du leader du Front Patriotique Rwandais, au pouvoir depuis maintenant 24 ans.

La réélection de Paul Kagamé est la garantie de la continuité d’une embellie des relations bilatérales, qui se concrétise petit à petit, alors que les nuages se sont accumulés durant des années, avant que les rapports ne s’améliorent définitivement.

Le message du souverain, qui a félicité Paul Kagame pour la confiance renouvelée à présider aux destinées du peuple rwandais ne fait pas de doute sur les l’avenir de ces relations .

A cette occasion, le roi a réaffirmé « sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président de la République du Rwanda pour le renforcement des relations distinguées unissant les deux pays, empreintes de l’esprit de fraternité et d’estime mutuelle, et la consécration d’une coopération maroco-rwandaise fructueuse au service des intérêts communs des deux peuples frères et de la consolidation des passerelles de solidarité et d’intégration entre les pays du continent africain ».

Une dynamique qui se renouvelle à chaque occasion, comme au cours de la cérémonie de commémoration du 30ème anniversaire du génocide perpétré au Rwanda en 1994 contre les Tutsis, quand le chef du gouvernement avait été chargé par S.M. le Roi Mohammed VI, de partager avec les rwandais cette semaine de deuil national, en déposant une gerbe de fleurs au mémorial de Gisozi dans la capitale rwandaise, où reposent les corps de plus de 250.000 victimes du génocide.

Mais, c’est sûrement le volet économique qui semble intéresser le plus les deux camps, comme le souligne les différents déplacements respectifs pour prendre part à des évènements économiques majeurs.

La dernière en date est celle du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour pour participer à l’édition 2024 de l’Africa CEO Forum, organisée en mai 2025 à Kigali. Accompagné notamment du président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, du président-directeur général de Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou et du président de l’Université Mohammed VI Polytechnique, Hicham El Habti, le responsable a écumé ce rendez-vous international du secteur privé africain placé sous le thème « IA, Leadership, marché commun : Comment l’Afrique peut gagner sa place à la table des puissances de demain ».

A travers plus de 60 panels, ateliers public-privé et tables rondes à huis-clos, les participants de différents horizons ont ainsi exploré les grandes orientations pour le futur du continent, en abordant des thèmes essentiels tels que le leadership, les NTIC, l’intégration économique en Afrique, la finance et l’infrastructure. La moisson d’accords signés et les promesses de contrats ont mis en lumière le rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent.