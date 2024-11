Rachid Benzine lauréat du «Grand Prix du Roman Métis»

L’islamologue et romancier franco-marocain Rachid Benzine s’est vu décerner «Le Grand Prix du Roman Métis 2024» pour sa fiction «Les silences des pères», publiée en 2023 aux éditions Seuil.

La remise de ce prix, qui récompense les œuvres littéraires mettant en exergue les valeurs humaines, aura lieu le 3 décembre prochain à Château Morange (Saint-Denis de La Réunion), apprend-on auprès des organisateurs.

Créé en 2010, le «Grand Prix du Roman Métis», distinction littéraire internationale de la ville de Saint-Denis de la Réunion, récompense un roman francophone paru depuis moins d’un an et véhiculant des valeurs de métissage, de diversité, d’échanges culturels, d’humanisme et d’universel.

«Les silences des pères» raconte l’histoire d’un fils qui revient, après la mort de son père, et refait le parcours de vie de ce dernier, un homme taiseux, ouvrier de son état, recruté par les Charbonnages de France, au début des années 1960.

Ce fils, Amine, le narrateur, est un fameux pianiste qui n’a plus entretenu de liens avec son père depuis qu’il mène une carrière internationale. Lorsqu’il vide l’appartement familial, à Trappes, il découvre par hasard, caché sous la baignoire, une grosse enveloppe contenant des cassettes-audio.

Son père, pour communiquer avec le grand-père resté au Maroc, enregistrait son message puis le postait. Ces lettres-audio débutent toutes par «Mon cher père»…