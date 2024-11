Rabat : Reconstruction du stade Al Barid. Un duel à 700 millions de DH remporté par TGCC devant China Railway No. 4

Le groupe de BTP marocain TGCC vient de décrocher le marché public pour la construction du stade de football « Al Barid » à Rabat, devançant la société chinoise China Railway No. 4. Ce marché de 691,5 millions de DH, comprend une vaste gamme de travaux : gros œuvre, charpente métallique, étanchéité, revêtements, faux plafonds, menuiserie, peinture, ainsi que les aménagements extérieurs.

La reconstruction du stade de football « Al Barid » à Rabat, situé à proximité de la Salle Ibn Yassine, sera menée par la société « Travaux Généraux de Construction de Casablanca » (TGCC). Ce leader marocain du secteur du BTP, dirigé par Mohamed Bouzoubaâ, a remporté ce marché public avec un montant ajusté à 691,5 millions de dirhams surpassant l’entreprise chinoise China Railway No. 4.

Une enceinte rénovée et modernisée

Le projet, piloté par l’Agence nationale des équipements publics (ANEP) pour le compte du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, maître d’ouvrage, est délégué au ministère de l’Équipement et de l’Eau. Il inclut une série de travaux tels que le gros œuvre, la charpente métallique, l’étanchéité, les revêtements, les faux plafonds, les menuiseries, la peinture et les aménagements extérieurs.

Lire aussi | Jet Contractors. Mohamed Adil Rtabi veut lever 1 milliard de DH sur le marché obligataire

Il est à noter que la date limite de soumission des offres pour cet appel d’offres était fixée au 11 novembre 2024.

Fondé en 1969, le stade Al Barid, qui accueille les matchs de l’Union Sportive de Touarga, sera doté d’une capacité de 15 000 places couvertes, dont 350 places VIP. En août dernier, le concours architectural pour la conception et le suivi des travaux de cette enceinte sportive avait été remporté par l’architecte Amine Hjiaj, du cabinet Pictogramme.