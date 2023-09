Séisme au Maroc. SM le Roi se rend aujourd’hui dans les régions sinistrées

Le Souverain est prévu cet après-midi à l’aéroport de Marrakech-Menara. Au cours de cette visite, le Roi s’entretiendra d’abord sur l’état des installations sanitaires de la ville avant de se rendre dans les localités fortement touchées, notamment le camp d’Asni, où plusieurs sans-abris ont trouvé refuge. Le bilan tragique du séisme fait état de plus de 2800 décès et 2500 blessés.

Selon ces mêmes sources, le roi Mohammed VI pourrait séjourner dans un campement spécialement installé à Marrakech pour l’occasion. Il convient de rappeler que lors de la vague de froid qui avait frappé la localité d’Anfgou dans le Moyen-Atlas en 2007, le Souverain avait fait preuve d’une grande solidarité en séjournant aux côtés des sinistrés.

Accompagné de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, SM le Roi avait précédemment présidé une séance de travail au Palais royal de Rabat pour examiner la situation suite au séisme dévastateur du vendredi 8 septembre. Cette catastrophe avait entraîné d’importantes pertes humaines et matérielles dans plusieurs régions du Royaume, conduisant à la prise de mesures d’urgence pour y faire face.

Ces mesures d’urgence, sous la supervision constante de Sa Majesté le Roi dès les premiers instants suivant le séisme, ont impliqué la mobilisation des Forces armées royales, des autorités locales, des forces de l’ordre et des équipes de la protection civile, ainsi que des ministères concernés. Sur les Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-major général des Forces armées royales, les FAR ont rapidement déployé d’importants moyens humains et logistiques, tant aériens que terrestres, y compris des équipes spécialisées en recherche et sauvetage, ainsi qu’un hôpital médico-chirurgical de campagne. Le Souverain avait également décrété un deuil national de trois jours.