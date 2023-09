Taroudant. L’ONEE assure le raccordement de plus de 880 tentes au réseau électrique

Il a été en effet procédé à l’activation du centre de suivi au siège de la Direction régionale en coordination avec le Centre régional de contrôle à Agadir, ainsi qu’à la mise en place de cellules de suivi au niveau des agences de services à Taroudant, Ouled Berhil et Oulouz, dans le but de coordonner les efforts entre les différentes équipes techniques, qui ont pu rétablir le courant électrique pour la majorité des habitants des zones sinistrées.

L’ONEE a mobilisé plus de 24 équipes techniques locales outre sept entreprises spécialisées dans le but de réparer les réseaux endommagés et rétablir l’électricité dans les zones isolées. Compte tenu de la gravité des pannes constatées au niveau du réseau de distribution d’électricité et l’interruption des axes routiers, notamment dans les communes de Tzi N’tast, Ounain, Sidi Abdallah Ou Said, Talkjount et Takouka, les équipes techniques multiplient les efforts pour atteindre tous les douars affectés.

Le réseau électrique touché comprend notamment 16 Km de ligne Moyenne Tension, 2 Postes de Distribution et 38 Km Basse Tension. Les équipes techniques sont intervenues pour isoler les fils et compteurs électriques coincés dans les bâtiments endommagés ou effondrés en vue d’assurer la sécurité des populations, notamment dans les zones touchées.

Dans le cadre de l’accompagnement de l’opération d’installation des tentes destinées à l’hébergement des populations touchées, les équipes techniques de l’ONEE ont assuré le raccordement de plus de 880 tentes au réseau électrique.