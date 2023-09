Programme Export Morocco Now 2024-2026. Partez à la conquête du monde !

Opportunité à saisir pour les entreprises et coopératives marocaines ! L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) lance un appel à manifestation d’intérêt (AMI) dans le cadre du programme triennal 2024-2026 d’accompagnement à l’export intitulé « Export Morocco Now ». Un programme qui vise à soutenir les entreprises et coopératives marocaines opérant dans les secteurs de l’industrie et des services, en leur offrant une gamme complète de services destinés à faciliter leur expansion à l’international. Dans le détail, le programme « Export Morocco Now » de l’AMDIE offre aux entreprises sélectionnées un accompagnement de bout en bout, comprenant plusieurs services clés.

L’AMDIE ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises marocaines grâce au lancement de « Export Morocco Now », un programme d’accompagnement à l’exportation qui offre aux entreprises une opportunité unique de se développer à l’international et y renforcer leur présence. En combinant soutien financier, services d’accompagnement et opportunités de formation, ce programme contribuera à stimuler l’essor de l’industrie et des services marocains à l’échelle mondiale, consolidant ainsi la position du Maroc en tant qu’acteur clé sur la scène économique internationale.

Tout d’abord, il propose une veille et une analyse des marchés et filières, fournissant des informations essentielles sur l’évolution des marchés et le potentiel d’exportation à exploiter. Ensuite, il comprend des activités de promotion, de prospection et de démarchage, telles que la participation à des foires, des salons, des caravanes de partenariats économiques, des rencontres B2B, des visites entrantes et des missions entrantes. Le programme facilite également l’accès aux marchés étrangers en assurant le référencement des produits sélectionnés dans les chaînes de distribution internationales et en favorisant la participation aux appels d’offres à l’étranger. Enfin, il propose des formations certifiantes couvrant divers domaines liés au commerce extérieur, permettant ainsi aux entreprises de renforcer leurs compétences et leur expertise dans le domaine de l’exportation.

Objectif : soutenir 350 entreprises et coopératives marocaines

Ce programme triennal vise à soutenir un total de 350 entreprises et coopératives marocaines. Parmi elles, 250 entités ayant réalisé en moyenne un chiffre d’affaires à l’export supérieur à 5 millions de dirhams au cours des trois dernières années seront sélectionnées, ainsi que 100 primo exportateurs ayant réalisé en moyenne un chiffre d’affaires à l’export inférieur ou égal à 5 millions de dirhams au cours de la même période. La sélection des entités participantes se fera en fonction de plusieurs critères, notamment la création d’emplois, le chiffre d’affaires additionnel à l’export visé pour la période 2024-2026, la valeur ajoutée conférée aux exportations, ainsi que des considérations liées au genre, à la territorialité et au développement durable.

Va falloir adhérer au règlement de participation

Il est important de souligner que toutes les entreprises et coopératives intéressées par le programme doivent adhérer à celui-ci en remplissant le formulaire de candidature et en se conformant au règlement de participation. La date limite pour soumettre les candidatures est fixée au 10 octobre 2023 à 18h00. Une fois sélectionnées, les entités retenues devront compléter leur dossier de candidature dans un délai de 15 jours après leur notification, avant de signer un contrat triennal avec l’AMDIE. Le programme « Export Morocco Now » de l’AMDIE constitue une initiative prometteuse pour le développement du commerce extérieur au Maroc. En offrant un soutien complet aux entreprises marocaines ayant un potentiel à l’export, il contribuera à renforcer leur compétitivité sur les marchés internationaux.

De plus, en mettant l’accent sur des aspects tels que l’emploi, la valeur ajoutée et le développement durable, le programme favorisera une croissance économique équilibrée et durable. L’AMDIE, en tant qu’acteur clé de la promotion des investissements et des exportations, joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de cette initiative. Son expertise et ses ressources seront un atout précieux pour les entreprises marocaines qui cherchent à se développer à l’échelle mondiale.