Maroc. Le temps ce vendredi 22 septembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 22 septembre 2023 :

– Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur l’extrême nord-ouest du pays la matinée.

– Nuages bas assez denses sur les côtes centre.

– Temps stable et ciel clair ailleurs.

– Rafales de vent assez fortes sur les plaines nord et centre, la Méditerranée et le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 09/13°C sur l’Atlas, le Rif et les plateaux orientaux, de 22/29°C sur l’extrême sud du pays et de 14/22°C ailleurs.

– Températures journalières en baisse sur les plaines atlantiques et sans grand changement ailleurs. —- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Sidi Ifni, et peu agitée à localement agitée sur le reste du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie nationale pour cette journée :