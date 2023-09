Soufiane Idrissi Kaitouni aux commandes de Babel Maroc pour accélérer sa croissance

Fort d’une expertise en développement commercial et d’une vaste expérience dans les domaines de la Banque digitale, de l’Open Banking et de la Cybersécurité, Soufiane Idrissi Kaitouni devient le nouveau Country Manager de Babel Maroc. Son leadership et ses compétences en gestion de l’innovation renforceront la croissance de l’entreprise et l’aideront à offrir des solutions de transformation digitale de qualité à ses clients.

Nomination chez Babel Maroc. Soufiane Idrissi Kaitouni vient d’être nommé Country Manager de Babel Maroc, une entreprise multinationale espagnole spécialisée dans les solutions et services de transformation digitale. D’après Tony Olivo, CEO de Babel, « Soufiane est un acteur clé dans l’objectif de Babel d’accélérer son expansion internationale dans des pays stratégiques, tels que le Maroc, qui est en phase d’essor en matière de transformation digitale où nous avons une grande capacité à croître et à consolider notre position en tant qu’entreprise technologique de premier plan ». Sa solide expérience et ses compétences en gestion de l’innovation seront essentielles pour renforcer la croissance de l’entreprise et améliorer les services qu’elle offre à ses clients.