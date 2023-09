MBS à Fox News : La normalisation avec Israël et le développement d’armes nucléaires envisageables [Vidéo]

Décontracté et sans détour, le Prince héritier saoudien Mohammad bin Salmane (MBS) a abordé plusieurs questions cruciales lors d’une interview exclusive accordée à la chaine américaine Fox News. Voici ses opinions sur la normalisation des relations avec Israël, la question palestinienne et l’armement nucléaire.

Lire aussi | Maître chez lui vs maître des horloges

Cependant, l’Arabie saoudite recherche des garanties de sécurité de la part des États-Unis ainsi qu’une assistance pour développer un programme nucléaire civil. Parallèlement, les États-Unis cherchent à limiter l’influence de la Chine et de la Russie dans la région, tout en mettant fin au conflit au Yémen. De leur côté, les Israéliens souhaitent une reconnaissance formelle de l’Arabie saoudite, sans pour autant consentir à d’importantes concessions sur la question palestinienne.

La principale préoccupation du Royaume saoudien, à savoir la question nucléaire, a été abordée avec une grande franchise par MBS, qui a évoqué la possibilité pour l’Arabie saoudite d’acquérir des armes nucléaires si l’Iran venait à le faire. Les négociations internationales sur le nucléaire iranien sont au point mort, avec une date limite pour la levée des sanctions prévue le 18 octobre. Les objectifs des États-Unis et de l’Arabie saoudite incluent la limitation de l’enrichissement d’uranium iranien à 60 % et la cessation des attaques des milices pro-iraniennes contre les intérêts américains au Moyen-Orient. En échange, Téhéran ne serait pas soumis à de nouvelles sanctions et pourrait augmenter ses exportations de pétrole malgré les sanctions en cours, contribuant ainsi à la stabilisation des prix internationaux des hydrocarbures.

Lire aussi | Le FMI et la Banque mondiale annoncent la tenue de leurs AG annuelles à Marrakech du 9 au 15 octobre

MBS a abordé l’éventualité d’une normalisation avec Israël, liée à la question palestinienne, comme une condition incontournable. Il a également évoqué la possibilité de développement nucléaire en Arabie saoudite lors de son interview à Fox News. Ces déclarations soulignent l’importance des enjeux régionaux et internationaux actuels dans la région du Moyen-Orient.