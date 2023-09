Maroc. Le temps ce samedi 23 septembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 23 septembre 2023 :

– Nuages bas assez denses avec de la bruine entre Sidi Ifni et Tarfaya.

– Temps stable et ciel peu nuageux ailleurs.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes Centre et Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 09/13°C sur l’Atlas, le Rif et les plateaux orientaux, de 22/27°C sur l’extrême Sud du pays et de 14/21°C ailleurs.

– Températures journalières en hausse sur la moitié Nord du pays.

– Mer belle à agitée, peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Sidi Ifni et peu agitée à agitée ailleurs.