Samya El Kyass: Financière sans frontières

Samya El Kyass, une immersion ‘’financière’’ affirmée, assumée, est une professionnelle aguerrie, rompue au leadership, à l’innovation, et dotée de compétences en marketing et en communication aussi audacieuses que judicieuses.

Elle a forgé sa carrière dans le monde bancaire en adoptant différents styles, cumulant ainsi une expérience diversifiée qui l’a menée à la Sofac. Les frontières ne semblent pas exister pour cette ‘’financière’’ qui comprend les codes et possède une vision étendue de son métier et de son environnement.

En tant que Directrice marketing et développement de la Sofac, elle loue la vision économique du Maroc, mettant en avant ‘’la modernisation des infrastructures et leur diversification, l’industrialisation et l’orientation vers les énergies renouvelables’’. Elle est également consciente des défis immédiats et futurs, soulignant la nécessité de continuer à travailler sur des domaines essentiels tels que la santé, l’éducation, l’emploi des jeunes, et la situation des femmes.

Elle évoque également les transitions nécessaires au sein des entreprises : ‘’Nos entreprises ont su faire preuve de résilience lors de crises majeures, elles sont innovantes, créatives, agiles, mais pour assurer leur pérennité et leur développement dans l’ère du digital et de la RSE, des transitions sont indispensables, même si difficiles’’.

Samya El Kyass est déterminée à accompagner ces transitions dans son métier, considérant les changements comme des challenges à relever collectivement. Elle souligne l’importance d’un environnement d’entreprise basé sur des valeurs fortes et fédératrices, où la reconnaissance, l’épanouissement et le sentiment d’appartenance sont des éléments clés d’une marque employeur attrayante.

Elle insiste également sur le rôle essentiel des femmes dans le monde professionnel, affirmant que les femmes leaders ne devraient plus être une exception et que les stéréotypes de genre doivent être déconstruits.

Samya El Kyass envisage son avenir avec progression, sens et équilibre dans sa vie professionnelle et personnelle. Elle reste engagée dans sa mission de mentoring pour inspirer d’autres femmes et les jeunes générations, et s’efforce de leur transmettre la confiance en soi et l’ambition de réaliser leurs rêves.

Elle espère que le prochain recensement général de la population fournira des données importantes sur l’éducation des filles, leur participation à l’enseignement supérieur, leur activité professionnelle et les disparités de genre, ainsi que des indicateurs sur l’inclusion financière des femmes, essentielle pour leur autonomisation économique et sociale.

Pour illustrer son engagement, Samya El Kyass cite Margaret Thatcher : ‘’C’est le coq qui chante mais c’est la poule qui pond les œufs’’.