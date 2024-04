SIAM 2024: Centrale Danone met en lumière les avancées du programme « HLIB BLADI »

Lors de la 16ème édition du SIAM, Centrale Danone a organisé une conférence axée sur le thème : « HLIB BLADI : Un programme de Centrale Danone au service de la durabilité et de l’agriculture régénérative ».

Cette conférence a été l’occasion de présenter les progrès réalisés dans la phase II du programme « HLIB BLADI », initiée lors de l’édition précédente du salon. Depuis novembre 2023, date de la signature de la convention de financement entre les différentes parties prenantes du projet, la mise en œuvre du programme HLIB BLADI est effective.

Nathalie Alquier, Présidente-Directrice Générale de Centrale Danone, a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations observées jusqu’à présent : « Nous sommes très satisfaits des réalisations déjà observées. En effet, « HLIB BLADI » nous a permis de répondre rapidement et efficacement aux défis conjoncturels menaçant la pérennité de l’agriculture solidaire. Les résultats obtenus permettent non seulement d’améliorer la productivité et la durabilité des exploitations, mais renforcent également significativement la résilience de nos éleveurs, surtout dans un contexte climatique contraignant comme celui que nous vivons actuellement. »

Centrale Danone s’engage à poursuivre le développement de « HLIB BLADI » pour atteindre l’objectif de soutenir 10 000 petits éleveurs à travers le Maroc. Le programme s’inscrit dans une démarche d’agriculture régénérative, visant à minimiser l’impact environnemental tout en maximisant la rentabilité et la productivité des éleveurs.

15 millions de dirhams

Les investissements consentis à ce jour pour la mise en œuvre de ces actions s’élèvent à près de 15 millions de dirhams (MDH), couvrant la formation, la mise à niveau des centres de collecte, l’importation des génisses ainsi que les programmes de suivi et de digitalisation.

« HLIB BLADI » s’aligne parfaitement avec les objectifs du Plan « Génération Green », visant à promouvoir, dans le cadre de la souveraineté alimentaire du pays, une agriculture intelligente et durable qui est à la fois rentable et respectueuse de l’environnement.

La conférence s’est déroulée en présence des responsables de Centrale Danone, des représentants du ministère de l’Agriculture, de l’association Danone Ecosystem, de l’Agence de Coopération Internationale Allemande-GIZ Maroc, du Crédit Agricole du Maroc, des éleveurs, des présidents des coopératives et des médias.