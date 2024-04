Grève des contrôleurs aériens en France : Annulation de milliers de vols jeudi

Les aéroports français sont vidés jeudi d’une partie de leurs passagers habituels et des centaines d’avions sont restés cloués au sol, en raison d’une grève d’une partie des contrôleurs aériens français, indignant une nouvelle fois les compagnies aériennes.

Les annulations de vols concernent en priorité les vols court- et moyen-courriers. A Roissy Charles-de-Gaulle, de nombreux passagers naviguent dans les terminaux pour leurs vols internationaux, faisant oublier les milliers de passagers forcés de rester chez eux et reprogrammer leurs vols, en pleines vacances scolaires françaises.

Quelque 2.300 vols au départ ou à l’arrivée d’un aéroport français sont prévus pour la journée, contre près de 5.200 la veille, selon le tableau de bord de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) consulté par l’AFP.

En Europe, plus de 2.000 vols ont été supprimés et 1.000 risquent de devoir se dérouter pour éviter l’espace aérien français, selon la principale association de compagnies aériennes du Vieux Continent, Airlines for Europe.

Pour mettre en adéquation les effectifs disponibles et le trafic, l’aviation civile française avait demandé aux compagnies de supprimer trois vols sur quatre au départ ou à l’arrivée de Paris-Orly, le deuxième aéroport français; 55% à Roissy-Charles-de-Gaulle, le premier, 65% à Marseille-Provence (sud) et 45% sur toutes les autres plateformes de France métropolitaine.

La plupart des liaisons long-courriers échappe en revanche aux annulations, la demande de la DGAC ne s’appliquant qu’aux avions effectuant « trois mouvements ou plus » dans la journée.

A Marseille, sur 140 vols initialement prévus jeudi, 88 étaient affichés comme annulés sur le site de l’aéroport, dont plusieurs vols vers l’Algérie, la Grèce ou le Luxembourg.

Les compagnies low-cost sont les plus touchées

Ce mouvement social français a des conséquences sur les vols amenés à survoler le territoire français, l’activité de cinq centres en route de la navigation aérienne (CRNA), qui gèrent les trajectoires des appareils survolant le territoire, étant elle aussi affectée.

Les compagnies low-cost qui multiplient les rotations dans l’espace européen sont les plus touchées. Ryanair a annulé à lui seul « plus de 300 vols » jeudi, easyJet et Transavia 200 chacune.

Selon la DGAC, le nombre de vols prévus de survoler la France jeudi est d’un peu plus de 6.000, contre 9.000 la veille.

Dans un communiqué, le PDG de Ryanair Michael O’Leary a à nouveau fustigé les autorités françaises et exhorté la Commission européenne à « prendre des mesures pour protéger les survols, ce qui permettrait d’éliminer plus de 90 % de ces annulations ».

L’Association internationale du transport aérien (Iata), qui rassemble plus de 300 compagnies captant 83% du trafic mondial, a de son côté accusé les contrôleurs aériens français de « chantage » avec leurs « exigences exorbitantes ».

Royal Air Maroc prévient ses clients

Les compagnies aériennes ont souligné que leurs clients avaient la possibilité de changer de vol gratuitement ou d’être remboursés.

Sans atteindre les niveaux estivaux, le trafic aérien français s’avère soutenu au moment où deux des trois grandes zones académiques sont toujours en vacances de printemps.

Pour rappel, La Royal Air Maroc a annoncé mercredi l’annulation de plusieurs de ses vols prévus jeudi en provenance et à destination de la France où un préavis de grève a été lancé par les contrôleurs aériens.

« En raison du préavis de grève des contrôleurs aériens, le 25 Avril en France, nous sommes contraints de procéder à l’annulation des vols en provenance et à destination de la France », a écrit la compagnie marocaine sur sa page X.

Annonce importante 🚨



En raison du préavis de grève des contrôleurs aériens, le 25 Avril en France, nous sommes contraints de procéder à l’annulation des vols en provenance et à destination de la France. pic.twitter.com/X0a2wUloF8 — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) April 24, 2024

« Nous offrons plusieurs solutions à nos chers Clients concernés par ces annulations », a ajouté le transporteur tout en mettant à disposition de ses clients un lien consultable sur internet.

« Nous invitons nos Clients dont les vols ont été annulés, de ne pas se présenter à l’aéroport et de contacter leur point de vente initial ou le call center RAM pour bénéficier des dispositions notifiées sur le lien ci dessus », a prévenu la même source.

Challenge (avec AFP)