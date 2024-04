46 millions DH alloués à la modernisation et la numérisation du Bulletin Officiel

Un appel d’offres a été lancé par la Division des affaires administratives et financières de la Direction de l’Imprimerie Officielle à Rabat-Chellah pour numériser et mettre en ligne le Bulletin Officiel.

L’objectif de cet appel d’offres est la numérisation et la mise en ligne du contenu du Bulletin Officiel du Royaume du Maroc, dans le cadre d’un seul lot. Le coût estimatif de cette opération est de 46 674 222 dirhams toutes taxes comprises.

La procédure d’appel d’offres exige un cautionnement provisoire de 500 000 dirhams.

Cette initiative vise à transformer la version numérisée actuelle en une version interactive. Une transformation qui implique le remplacement des fichiers PDF existants par des images de meilleure qualité et de taille réduite, permettant une gestion et une diffusion plus efficaces grâce à une plateforme dédiée.

Le délai d’exécution du projet est fixé à 34 mois, hors des délais nécessaires à la validation des livrables par le maître d’ouvrage.