Cannabis licite : les surfaces cultivées multipliées par 10 en un an

L’Agence Nationale de Réglementation des Activités relatives au Cannabis (ANRAC) a donné son feu vert à 2 905 autorisations sur 2 942 demandes examinées jusqu’au 23 avril 2024, contre 609 autorisations en 2023, couvrant une superficie totale de 2 552 hectares (contre 286 hectares en 2023).

Ces autorisations comprennent principalement des activités de culture et de production de cannabis pour 2 737 agriculteurs dans les régions de Taounate, Chefchaouen et Al Hoceima. De plus, 168 autorisations ont été accordées à des opérateurs pour diverses activités telles que l’industrie, la transformation à des fins médicales, la commercialisation, l’exportation, l’importation de semences et le transport.

L’ANRAC a également mentionné la délivrance de 73 autorisations d’utilisation de la semence Beldia à 73 coopératives de production, ainsi que des autorisations d’importation. Par ailleurs, des produits de cannabis légaux ont été fabriqués à partir de la production de 2023 et enregistrés auprès de la Direction du Médicament et de la Pharmacie (DMP) du ministère de la Santé.

En outre, des opérations d’exportation de produits de cannabis vers la Suisse ont été réalisées, avec des démarches en cours pour d’autres exportations. L’ANRAC, créée en vertu de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis, supervise la mise en œuvre de la stratégie de l’État dans ce domaine, notamment en octroyant des autorisations aux opérateurs nationaux et internationaux et en soutenant la recherche sur l’utilisation du cannabis dans divers secteurs.