Le Crowdfunding est en passe de devenir une réalité au Maroc avec l’entrée en vigueur des textes réglementaires émis par Bank Al-Maghrib et l’Autorité marocaine du marché des Ccpitaux (AMMC). En effet, les circulaires tant attendues sur ce mode de financement collaboratif sont enfin publiées au bulletin officiel. Les autorités, notamment Bank Al-Maghrib et l’AMMC peuvent désormais délivrer (ou non) des agréments aux plateformes soumettant leurs dossiers. Ce qui en soit est une très bonne nouvelle dans le contexte brutal du séisme qui a frappé le centre du Maroc, où plus que jamais la solidarité immédiate et efficace est nécessaire.

Bank Al-Maghrib et l’AMMC peuvent désormais délivrer des agréments aux plateformes de crowdfunding au Maroc. Ce qui est une nouveauté pour la réglementation régissant le Crowdfunding, mode de financement collaboratif, au Maroc. Lors du webinaire débat organisé le jeudi 21 septembre 2023 par la Britcham, des experts ont exploré les opportunités et les défis qu’offre cette approche de financement, en mettant l’accent sur son rôle solidaire en temps de crise.

Cependant, malgré cette avancée, des défis subsistent pour une intégration effective de ce mode de financement sur le marché marocain. C’est ce qui a été discuté lors du webinaire organisé par la BritCham le jeudi 21 septembre 2023, sous le thème : « Le Crowdfunding au Maroc : Un Soutien Participatif Solidaire en temps de crise ». Débat au cours duquel des experts triés sur le volet ont exploré les opportunités offertes par ce mode de financement participatif, les défis auxquels il fait face et son rôle solidaire en temps de crise.

Lire aussi | Lafarge Holcim Maroc investit dans une nouvelle unité de production de combustible alternatif

A travers cette plongée dans cet univers et son potentiel pour dynamiser l’économie du pays, les experts soulignent la nécessité de renforcer la digitalisation du processus et de garantir la sécurité des transactions pour assurer une intégration réussie du crowdfunding sur le marché marocain.

Dès le début de la session, Badr Nabil, adjoint au directeur de la Supervision bancaire à Bank Al-Maghrib, a souligné que le crowdfunding fait partie intégrante de la stratégie de finance nationale élaborée en 2019. « Les neuf circulaires publiées reposent sur trois piliers essentiels : la protection des contributeurs à travers une plateforme transparente fournissant toutes les informations relatives au projet à tous les stades de l’opération, la gestion des risques grâce à un dispositif de sécurité visant à filtrer les porteurs de projet et à prévenir les fraudes, ainsi que l’apport des Sociétés de Financement Collaboratif (SFC) en tant qu’accompagnateurs et conseillers à forte valeur ajoutée dans le processus ».

Il faut dire que les mesures réglementaires mises en place par Bank Al-Maghrib et l’AMMC marquent une avancée significative dans l’intégration du crowdfunding au Maroc. Ce mode de financement collaboratif offre de nouvelles opportunités aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux projets innovants, en facilitant l’accès au financement et en permettant une collecte de fonds rapide. Toutefois, des défis subsistent, notamment en termes de digitalisation du processus et de sécurisation des transactions. Dans le contexte de crise, le crowdfunding se révèle être une initiative solidaire, mobilisant la communauté autour de causes humanitaires. Pour assurer le succès du crowdfunding au Maroc, il est nécessaire de mettre en place des campagnes de communication ciblées, de clarifier la vision des projets et d’intégrer le crowdfunding dans le mécanisme global de financement du pays.

Lire aussi | Soufiane Idrissi Kaitouni aux commandes de Babel Maroc pour accélérer sa croissance

Mouad Tanouti, directeur de la Direction Normalisation et Affaires juridiques à l’AMMC, complète ce dispositif réglementaire en soulignant divers éléments nécessaires pour assurer un processus de financement sécurisé. Il mentionne la qualité du projet, la transparence de l’information pour éviter les conflits d’intérêts, la conformité aux mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et la contractualisation matérialisée par des contrats. De plus, Tanouti met en avant les efforts d’accompagnement déployés par l’AMMC, notamment la prévision du lancement d’un portail dédié au crowdfunding, offrant aux entreprises des formations et des guides pédagogiques.

Renforcer la confiance dans le crowdfunding au Maroc

Le crowdfunding présente des opportunités et des défis pour les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que pour les projets innovants. Le tissu productif marocain est caractérisé par une structure fragmentée et une prédominance des très petites entreprises (TPE), représentant 95% des entreprises dont 81% sont des micro-entreprises avec un chiffre d’affaires inférieur à 1 milliard de dirhams.

Le crowdfunding faciliterait l’accès au financement pour les TPME, en particulier celles ayant des difficultés à obtenir un prêt bancaire ou un autre mode de financement. Les principaux avantages résident dans l’absence de garantie et la rapidité de collecte de fonds. Cependant, le défi principal réside dans la nécessité de renforcer la digitalisation du processus, y compris la signature électronique des contrats et la remontée d’informations, ainsi que la vigilance dans l’authentification des contributeurs et des porteurs de projet, afin de garantir une activité en phase avec l’ère numérique.

Comment le crowdfunding rassemble autour des causes humanitaires

Dans le contexte de crise, le crowdfunding se révèle être une initiative solidaire. En quelques années, il s’est imposé comme un moyen de financement de plus en plus important. Au Royaume-Uni, il a joué un rôle moteur dans le financement participatif. Des exemples concrets ont été partagés lors du webinaire, tels que la collecte de fonds de 15 000,00 £ en quelques heures seulement après un tremblement de terre, en collaboration avec des organisations gouvernementales.

Lire aussi | Programme Export Morocco Now 2024-2026. Partez à la conquête du monde !

Il est également souligné qu’en période de crise, le crowdfunding peut mobiliser une communauté autour d’une cause humanitaire. Dans ce contexte, il est essentiel de préparer le terrain pour les futures plateformes de crowdfunding en adoptant une approche axée sur une campagne de communication ciblée sur les réseaux sociaux, une vision de projet claire pour les parties prenantes et une intégration du crowdfunding dans le mécanisme global de financement.