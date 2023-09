Séisme au Maroc : le bilan monte à 2.862 morts

La secousse a fait 1.604 morts dans la province d’Al Haouz, 976 dans la province de Taroudant et un cas de décès dans la province d’Essaouira, précise le ministère, ajoutant que parmi les morts, que Dieu les entoure de Sa sainte miséricorde et les accueille dans Son vaste paradis, 2.854 ont été enterrés.

Le bilan actualisé du séisme qui a secoué certaines provinces et préfectures du Royaume le 8 septembre, fait état de 2.862 morts et de 2.562 blessés jusqu’à 19H00 de ce lundi, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Aucun nouveau décès n’a été signalé dans les autres provinces et préfectures concernées, ajoute la même source. Les autorités publiques poursuivent leurs efforts afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés et débloquer les routes endommagées suite au séisme, tout en mobilisant l’ensemble des moyens nécessaires pour gérer les répercussions de cette douloureuse tragédie.

A noter que des équipes espagnoles, britannique, émiraties et qataries se sont jointes au différentes équipes de sauveteurs marocains pour leur prêter main forte dans la course effrénée contre la montre pour trouver des survivants coincés sous les décombres.