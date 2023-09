Avis aux bénévoles : les dons doivent être acheminés vers la Fondation Mohammed VI

Devant l’élan impressionnant de bénévoles qui déferlent vers les populations sinistrées dans les provinces d’Al Haouz, Ouarzazate et Taroudante, les autorités marocaines ont lancé un appel aux personnes concernées que tous les dons doivent être acheminés vers la Fondation Mohammed VI, qui délègue ensuite les Forces armées royales (FAR) pour la gestion logistique en raison de leur expertise reconnue dans ce domaine. Les FAR orchestreront la distribution par voie aérienne, notamment grâce à des hélicoptères.

Les autorités marocaines ont émis un avertissement crucial à l’attention de tous les bénévoles, ONG et individus impliqués dans des initiatives humanitaires pour venir en aide aux sinistrés : l’accès aux villages sera dorénavant restreint dans le but de minimiser le risque de graves épidémies et d’éviter les embouteillages susceptibles de gêner la circulation des ambulances et d’autres équipes de secours.

Les organismes et individus concernés sont vivement encouragés à se renseigner avant d’envoyer des camions de secours. Ce lundi, des autorités venant d’Agadir sont arrivées dans la région montagneuse de Tizintest, où plus de 600 personnes décédées n’avaient pas encore été inhumées. « Les autorités sont hautement compétentes en matière logistique. Il est donc judicieux de faire confiance à la logistique étatique, qui est tout simplement impressionnante », conseille un responsable au ministère de l’Intérieur. Il ajoute que grâce à des systèmes informatiques centralisés, ils peuvent suivre les dons et les besoins spécifiques de chaque zone. Cette approche vise à éviter tout risque d’accidents et de congestion routière qui pourraient entraver la circulation des ambulances et des secouristes vers les zones sinistrées.

Un élan de solidarité exceptionnel

Cet avertissement fait suite à l’engagement impressionnant de milliers de bénévoles ainsi que de nombreuses ONG marocaines et internationales dans les opérations d’aide aux villages fortement touchés. En effet, suite au séisme qui a frappé plusieurs régions du centre du Maroc vendredi soir, les Marocains ont rapidement fait preuve d’une solidarité exemplaire et d’une entraide exceptionnelle. Dans l’urgence, les autorités locales, les Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale, la Protection civile, les Forces de l’Ordre, le personnel médical, les volontaires et les citoyens ordinaires ont tous uni leurs forces pour secourir les concitoyens touchés par la catastrophe.

Malgré la dévastation provoquée par le séisme, la réponse solidaire qui s’est rapidement mise en place démontre la capacité du Maroc à faire face à l’adversité avec dignité, patience et sérénité. D’innombrables initiatives citoyennes ont vu le jour, allant de la collecte et la distribution de denrées alimentaires à la contribution financière, en passant par les dons de sang dans les centres de transfusion sanguine bondés. Tous les secteurs de la société marocaine, des médecins aux commerçants en passant par les architectes, les hommes d’affaires, les secouristes, les retraités, les femmes au foyer et les citoyens ordinaires, se sont mobilisés.

Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent d’innombrables convois chargés de denrées alimentaires, de fournitures médicales, de produits de nettoyage, de vêtements, de matelas et de couvertures. Sous la supervision des autorités, des places publiques ont été transformées en points de collecte de vivres et de produits de première nécessité, où jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, se sont relayés pour charger des véhicules mis gracieusement à disposition. « Le Maroc a été touché en plein cœur. C’est vers ce cœur que tout le monde converge aujourd’hui », a déclaré un jeune volontaire, décrivant la procession de dizaines de camions se dirigeant vers Marrakech, où de nombreuses associations et ONG s’activent comme une fourmilière pour apporter de l’aide et du secours aux sinistrés.

Guidée par un État stratège héritier d’une longue tradition millénaire façonnée par les aléas du temps, la solidarité a toujours été une valeur fondamentale profondément ancrée dans la conscience collective des Marocains, continuant à structurer leur interaction avec le monde. Le séisme d’Al Haouz, le plus puissant de l’histoire récente du Royaume, est une tragédie. Les pertes humaines sont lourdes, les dommages sont considérables. Cependant, grâce à la détermination de ses citoyens face à l’adversité, le Maroc a toujours su guérir ses blessures et assumer dignement son destin.