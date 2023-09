Séisme au Maroc. Pourquoi le Maroc n’a toujours pas formulé de demande d’aide à la communauté internationale

Des pays du monde entier ont proposé leur aide au Maroc, touché par un séisme dévastateur qui a fait au moins 2.000 morts. Pour autant, le Royaume n’a toujours pas lancé d’appel à l’aide internationale. La raison.

Plus de 24 heures se sont écoulées depuis que le puissant séisme a frappé le Maroc, faisant au moins 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 sont dans un état critique, selon le ministère de l’Intérieur. Mais si de la France aux Etats-Unis, en passant par Israël, des pays du monde entier ont proposé leur aide au Maroc, le Royaume n’a toujours pas officiellement sollicité de l’aide de la communauté internationale. « En évaluant la situation, (les autorités marocaines) vont pouvoir dire ‘on a suffisamment de tentes, de nourriture, mais nous avons besoin de ceci et de cela’ », analyse Lahcen Haddad, ancien ministre du Tourisme, interrogé par a de BFMTV qui a tenté de trouver les raisons.