La Mosquée de Tinmel, patrimoine universel, démolie par le séisme d’Al Haouz

Le violent séisme d’Al Haouz a causé la mort de plus de 2.000 personnes, un bilan qui s’alourdit avec les efforts de sauvetage qui se poursuivent. En plus des centaines de vies perdues et des nombreux blessés, les secousses dévastatrices ont également entraîné la destruction d’un trésor du patrimoine universel.

Cette tragédie impose un double deuil aux Marocains. Bien sûr, la perte de vies humaines est la plus déchirante, surpassant tout autre dommage matériel, comme le rappelait le célèbre groupe musical Nass El Ghiwane dans l’une de leurs chansons. Cependant, le Maroc a également été privé d’une part de son histoire avec la perte de la Mosquée de Tinmel.