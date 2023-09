Séisme au Maroc. Déploiement à Tahannaout d’un important dispositif médical pour venir en aide aux sinistrés

Un important dispositif médical a été mobilisé à Tahannaout, l’une des provinces touchées par le séisme de vendredi, pour secourir les blessés et venir en aide aux populations affectées, selon Abdellatif Zrhadi, Directeur du Centre Hospitalier provincial d’Al Haouz. « Nous avons mis en place une cellule de crise et de planification pour recevoir tous les blessés. L’hôpital Mohammed VI de Tahannaout a enregistré depuis le séisme jusqu’à 8 heures ce dimanche 349 admissions dont 139 ont été transférés CHU de Marrakech et 10 décès », déclare-t-il.

Le Directeur du Centre Hospitalier provincial d’Al Haouz a précisé qu’en coordination avec la délégation provinciale et la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de la région, tous les moyens humains et logistiques nécessaires sont mobilisés. Il a mis en avant à cette occasion la forte contribution de la société civile et du Croissant Rouge aux efforts de secours.