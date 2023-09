Séisme au Maroc. L’Espagne a envoyé une équipe de 56 secouristes

Les secouristes appartiennent à l’Unité militaire d’urgence espagnole (UME) spécialisée dans la gestion des catastrophes naturelles. Une unité de l’UME avait été envoyée en février en Turquie après un séisme dévastateur et avait aidé à secourir six personnes, dont une maman et ses deux enfants, selon la même source.

Plus tôt dans la journée dimanche, le ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares avait annoncé avoir reçu un appel de son homologue marocain lui demandant de l’aide. L’assistance apportée par Madrid est « un signe de la solidarité espagnole et du sens de l’amitié qui unit les peuples d’Espagne et du Maroc », a déclaré le ministre lors d’un entretien à Radio Catalunya. « Il s’agira d’autant d’aide que le Maroc en a besoin. Ce que nous mettons en marche d’abord, ce sont les équipes de recherche et de sauvetage parce qu’il est urgent de retrouver le plus grand nombre de gens vivants pour les sauver », a-t-il expliqué. « Le temps de la reconstruction venu, l’aide espagnole sera également présente ».

Le séisme, le plus puissant à frapper le Maroc à ce jour, a tué au moins 2.012 personnes et en a blessé plus de 2.059, selon les dernières données en date. La secousse tellurique de magnitude 6,8 a été enregistrée vendredi à 23H11 heure locale (22H11 GMT), selon l’Institut de géophysique américain (USGS).

[Avec AFP]