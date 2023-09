Séisme au Maroc. Le Royaume devrait recevoir 250 MUSD d’un assureur mondial

Ce régime paramétrique a été négocié par Gallagher Re, une société mondiale de courtage en réassurance et de conseil, qui a confirmé être en discussion avec le gouvernement marocain et les réassureurs pour établir le calcul des pertes suite au séisme du vendredi 8 septembre. Bien qu’il soit encore trop tôt pour donner une certitude à 100 %, il est probable que le régime non assuré soit sollicité.

La solution paramétrique vise à fournir une couverture rapide aux personnes non assurées en cas de séisme, déclenchée par l’Indice de Mercalli Modifié (IMM). Plus de 20 réassureurs, dirigés par de grands réassureurs mondiaux traditionnels, soutiennent ce programme. Il s’aligne généralement sur les objectifs ESG des assureurs pour couvrir les risques non assurés et combler le fossé en matière de couverture des catastrophes.

Gallagher Re a été mandaté en 2020 par le Fonds de Solidarité contre les Evénements catastrophiques (FSEC) pour développer ce régime, déclenché par des séismes de magnitude supérieure à 5,0 sur l’échelle IMM. Le FSEC a été créé pour indemniser les victimes non assurées d’événements catastrophiques d’origine humaine ou naturelle, notamment les grèves, les émeutes, les troubles civils, le terrorisme, les tremblements de terre, les inondations et les tsunamis. Il couvre les blessures corporelles et les résidences principales rendues inhabitable à la suite d’un événement catastrophique.

Nicolas Moinier, associé au FSEC chez Gallagher Re, a souligné que leur équipe travaillait sans relâche pour produire des estimations de pertes en temps réel depuis le séisme de vendredi soir. Ils sont également en discussion avec les réassureurs pour s’assurer que les paiements dus en vertu de la couverture puissent être remis aux Marocains rapidement afin de les aider à se remettre et à reconstruire.

Le séisme de magnitude 6,8 de vendredi dernier a frappé le centre du Maroc, causant près de 3.000 morts et détruisant une grande partie du centre du pays, y compris certaines parties de Marrakech. Le United States Geological Survey a noté que bien que les séismes dans la région soient rares, ils ne sont pas inattendus.